Recht auf Wohnraum oder maximale Rendite?

TRIER/BERLIN. Wem gehört eine Stadt? Eine Frage, der der Filmemacher Andreas Wilcke in Berlin nachgegangen ist. Herausgekommen ist dabei eine 90-minütige Dokumentation mit dem vielsagenden Titel ‟Die Stadt als Beute‟ über den Wohnungsmarkt in Berlin, die auf Einladung der Trierer Bundestagsabgeordneten der Grünen, Corinna Rüffer, im Broadway Filmtheater gezeigt wurde.

Von Rolf Lorig

An den Anfang des Abends stellte die Abgeordnete den Gästen eine eher rhetorische Frage: ‟Was hat dieser Film mit der Situation in Trier zu tun?” Und gab dann auch gleich die Antwort darauf: ‟ Eine ganze Menge.” Was zumindest beim Verfasser dieser Zeilen zu einer falschen Schlussfolgerung führte. Denn im Anschluss an den Film sollte es ein von Corinna Rüffer moderiertes Gespräch mit der Stadtsoziologin Professorin Annette Spellerberg von der TU Kaiserslautern geben. Und da lag in Zeiten des gerade zum Beschluss anstehenden neuen Flächennutzungsplanes schon der Gedanke nahe, das gerade im Film Erlebte auf die Stadt an der Mosel zu übertragen. Eine Gelegenheit, die sich die Grüne jedoch entgehen ließ. Doch davon später mehr.

“Muss ein Hartz IV-Empfänger am Potsdamer Platz wohnen?”

Wilckes Film ist schon einige Jahre alt. An Aktualität aber hat er nichts verloren. Mit seiner Kamera hat der Filmemacher Politiker, Immobilienmakler, Hauseigentümer und Mieter ganz nah begleitet. Wobei man sich über diese Nähe wundert, fällt das Portrait bei den Vertretern des Kapitals alles andere als schmeichelhaft sondern ausgesprochen kalt, hartherzig, überheblich und skrupellos aus. Offenbar gefallen sich die Immobilienakteure in dieser Rolle; kalt lächelnd rechtfertigte einer von ihnen sich vor der laufenden Kamera die Sanierung der Altbauten und den damit verbundenen Mietpreiserhöhungen mit den Worten, dass man sich bei der die Entwicklung einer Stadt nicht an den Schwächsten der Gesellschaft ausrichten könne. Und warf später, kaum noch zu toppen, die zynische Frage auf, ob überhaupt ein Hartz IV-Empfänger am Potsdamer Platz wohnen müsse.

Dass man nicht gerade zimperlich ist, um unliebsame Mieter zu vertreiben, auch das zeigte der Film. Wie die Frau, die nach einem Krankenhausaufenthalt in ihre Wohnung zurückkommt und dort die Fenster von Küche und Bad zugemauert und ohne jede Möglichkeit der Belüftung vorfindet. Oder eine andere Frau, die nicht ausziehen will und die nach kurzer Abwesenheit ihre Wohnung unter Wasser stehend vorfindet, weil in der leerstehenden Wohnung darüber Wasserleitungen ohne Sicherungsmaßnahmen demontiert wurden. Eine andere Frau, die in eine politische Versammlung platzt und in deren Verlauf die Contenance verliert, weil sie bereits zweimal entmietet wurde. Die wütende Reaktion eines Kapitalvertreters, der die Frau nicht ernst nimmt und in ihr eine quengelnde Alkoholikerin sieht. Wobei das nur einige Beispiele von vielen Fällen waren, bei denen Menschen offenbar vorsätzlich gedemütigt und erniedrigt wurden – damit der Profit mit der erhofften Rendite endlich sprudeln konnte. Wenig schmeichelhaft dabei auch immer die Rolle der gezeigten Politiker, die sich im Zweifelsfall eher auf die Seite des Kapitals schlugen statt sich an das Grundrecht auf bezahlbaren Wohnraum erinnerten.

Auch in Trier ist die Immobilienwelt nicht mehr in Ordnung

Ob das alles so eins zu eins auf Trier bezogen werden kann, darf mit Recht bezweifelt werden. Doch auch in Trier ist die Immobilienwelt längst nicht mehr in Ordnung. Das verdeutlichte Corinna Rüffer, indem sie auf 750 städtische Wohnungen hinwies, die sich aktuell in einem schlechten Zustand befinden. Und sie schlug den Bogen zu einem Einfamilienhaus mit um die 100 m2, für das die Eigentümer mehr als 500.000 Euro gezahlt haben. Und dann waren die Zuschauer am Zug: Wie man eine Stadt gestalten müsse, damit sie lebendig bleibt und jeder, unabhängig von seinem Einkommen, seinen Platz finden könne, wollte Rüffer wissen. Ein Mann hatte da klare Vorstellungen. Es könne nicht sein, dass aktuelle und ehemalige Oberbürgermeister und Baudezernenten immer wieder ihr einziges Heil in der Suche nach Investoren suchen, beklagte der Besucher. Sein Rat: ‟Besser die Bewohner in Genossenschaften zusammenführen und diese Gesellschaftsform von der Stadt aus unterstützen.”

Das wird Herbert Schacherer, Vorstand der Wohnungsgesellschaft Am Beutelweg, gerne gehört haben. Er unterstrich, dass die Genossenschaften dem sozialen Wohnungsbau sensibler als private Investoren gegenüberstehen. Derzeit werde von Investoren kaum noch zur Vermietung gebaut. Die meisten Wohnungen seien hochpreisig und dienten der eigenen Nutzung-. Das aber hebe das Mietpreisniveau nach oben. Seine Beobachtung: ‟Es ist einfach zu viel Kapital auf dem Markt, das lukrative Anlagemöglichkeiten sucht. Von daher ist Trier von Berlin gar nicht so weit entfernt.”

Doch nicht alle Fragen und Wortmeldungen liefen so eloquent ab. Eine Besucherin erkundigte sich nach dem aktuellen Stand im Burgunderviertel, eine andere Wortmeldung thematisierte mögliche Wachstumsmöglichkeiten der Stadt. Fragen, die Corinna Rüffer alleine aber nicht beantworten konnte. Mögliche Erklärungen für Fehlentwicklungen suchte sie beim politischen Gegner aus ihrer Zeit im Stadtrat. Doch das ist nun auch schon einige Jahre her, seitdem hat sich im Stadtvorstand und auch im Rat die eine oder andere Veränderung ergeben.

Der Schreiber dieser Zeilen ging an diesem Abend mit zwei Eindrücken nach Hause: Es war eine mit Sicherheit gute Idee von Corinna Rüffer, diesen Film nach Trier ins Kino zu bringen. Wobei diese Dokumentation unbedingt mehr Zuschauer verdient gehabt hätte. Der zweite Eindruck galt der vertanen Gelegenheit im zweiten Teil des Abends. Statt einer ‟allgemeinpolitischen Diskussion‟, wie die Abgeordnete es abschließend nannte, wäre beim aktuellen Stand der Baulanddiskussion in Trier eine kommunalpolitische Debatte mit fachkundigen Diskutanten wie der Stadtsoziologin plus Architekten wie beispielsweise Professor Matthias Sieveke plus dem Baudezernenten plus sachkundigen Grünen aus dem Stadtrat klar die bessere Lösung gewesen.



