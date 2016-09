"Rechts oder links herum"

TRIER. Baudezernent Andreas Ludwig (CDU) will den neuen Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt im Januar oder Februar kommenden Jahres vom Stadtrat absegnen lassen. Das betonte der Christdemokrat am Montag auf der turnusmäßigen Pressekonferenz des Stadtvorstandes. Allerdings wird das Papier, das seit sechs Jahren in Bearbeitung ist, dann erneut offengelegt. Von den beiden ursprünglich vorgesehenen Baugebieten in Zewen und Mariahof (Brubacher Hof) wird nur eines übrigbleiben. Ludwig sympathisiert nach eigener Aussage mit Mariahof. "Aber der Stadtrat ist dann am Zug", so Ludwig, "er muss entscheiden, ob es links oder rechts herumgeht."

Trier wächst, Trier braucht Bauland, Trier braucht Gewerbeflächen. Die Mieten und Grundstückspreise sind auf Rekordhoch, die Einnahmen bei der Gewerbesteuer stagnieren, weil das Rathaus interessierten Unternehmen keine adäquaten Grundstücke anbieten kann. Bei Irsch wird aktuell das letzte Gewerbegebiet zugebaut. Deswegen machten sich vor sechs Jahren der damalige Oberbürgermeister Klaus Jensen (SPD) und Ex-Baudezernentin Simone Kaes-Torchiani (CDU) an die Arbeit, der Stadt einen neuen Flächennutzungsplan, kurz: FNP, zu geben, der den über 30 alten Plan ersetzen sollte. Im Frühjahr vergangenen Jahres war das Mammutwerk fertig. Als Jensen und Kaes-Torchiani den Plan in den Rat einbrachten, hieß das Papier noch Trier2025+. Mittlerweile ist daraus Trier2030+ geworden.

Doch der Rat stellte sich quer. Die gesetzlich vorgeschriebene Offenlegung wurde verhindert, die Verabschiedung durch das Gremium war gestoppt. Teilen der CDU passte das ausgewiesene Baugebiet in Mariahof nicht, wieder anderen das in Zewen nicht. Grüne und Linke wollten am liebsten beide Flächen verhindern. Das ursprünglich vorgesehene Gewerbegebiet am Kockelsberg war ohnehin schon aus dem Papier gestrichen. Die Grünen aber wollten ferner keine Unternehmensansiedlung bei Herresthal. Dabei war die Fläche auch im ursprünglichen FNP überhaupt nicht ausgewiesen.

Jensen fluchte über die "schlechte Politik von CDU und Grünen", Kaes-Torchiani legte sich wie so oft mit ihrer eigenen Fraktion an. SPD, FWG und FDP wetterten gegen das schwarz-grüne Bündnis, das "für den Stillstand" in der Stadt verantwortlich sei. Dem FNP half all das nicht über die Hürden. Dabei ist der Plan beileibe kein Baubeschluss. Er besagt nur, wo in Trier in den kommenden Jahren Entwicklungspotenziale bestehen und welche Flächen für Wohnbebauung und Gewerbeansiedlung favorisiert werden. In der Offenlegung hätten Bürger wie Organisation und Institutionen – etwa Naturschutzverbände – ihre Bedenken äußern können. Die wären dann in die Neufassung eingegangen

Ludwig und Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) erbten den Problem-Plan schließlich von ihren Vorgängern. Mittlerweile sind wieder eineinhalb Jahre in die Stadt gegangen. Und bis zur von Ludwig erhofften Verabschiedung kommen weitere fünf Monate hinzu – sofern der Zeitplan einzuhalten ist. Im Spätsommer letzten Jahres holte der Christdemokrat die Streithähne in einer Klausurtagung an einen Tisch. Im Dezember wurde der Plan dann doch öffentlich ausgelegt. Bis März konnten Bedenken und Vorschläge geäußert werden. Nun will Ludwig auf Werbetour für das zum wiederholten Mal überarbeitete Werk gehen. Bei den Ortsbeiräten von Mariahof, Zewen und Euren will der Baudezernent den neuen Plan vorstellen, sich ferner mit IHK, HWK und den Naturschutzverbänden besprechen. Auch der Architektur- und Städtebaubeirat soll einbezogen werden. Neben dem Mammutwerk erbte Ludwig auch eine Mammutaufgabe.

"In den kommenden Monaten wird eine ganze Reihe von Veranstaltungen stattfinden", sagte er Montag, "in denen wir die Fakten vorstellen werden." Ob die Entscheidung letztlich für oder gegen Mariahof, für oder gegen Zewen fallen wird, hängt laut Ludwig auch davon ab, wie die Ratsmitglieder die Fakten gewichten. "Heute stelle ich den Fahrplan vor, die Entscheidung ob links oder rechts herum gefahren wird, liegt dann beim Rat."

In der aktuellen Fassung sieht der FNP eine Fläche von 112 Hektar für Wohnbebauung vor. Das sind 27 Hektar weniger als im ersten Plan. Das Verhältnis von Mehrfamilien- zu Einfamilienhäusern wurde inzwischen auf 60 zu 40 geändert. Ursprünglich war das umgekehrte Verhältnis vorgesehen. Bei den dringend benötigten Gewerbeflächen wird aber auch der neue Plan nur wenig Abhilfe schaffen. Prognostiziert ist bis 2030 ein Bedarf von bis zu 59 Hektar. Da das Gewerbegebiet am Kockelsberg aus Naturschutzgründen aus dem Papier gestrichen wurde, fehlen der Stadt auch weiter bis zu 21 Hektar an Gewerbefläche.

Radwegekonzept

Um den Radverkehr in Trier nach Vorgaben des Mobilitätskonzeptes zu stärken und zu verbessern, hat die Verwaltung jetzt zusammen mit den Fraktionen den Arbeitskreis "Radverkehr" gegründet. Johannes Klöpfer kümmert sich für das Rathaus um die Umsetzung der Maßnahmen "mit politischer Unterstützung", wie Ludwig am Montag betonte. Der Christdemokrat, selbst passionierter Radfahrer, sagte: "Es gibt viele Kleinigkeiten, die wir angehen müssen." Das Verbesserungspotenzial sei groß.

Die bereits umgesetzten und in Planung befindlichen Maßnahmen

Neubau an der IGS verzögert sich

Der Neubau der "Mobilen Schule" in Holzbauweise an der IGS auf dem Wolfsberg verzögert sich laut Ludwig. Ursprünglich sollte der Bau im Dezember stehen. Nun wird es März. Die ausführende Baufirma ist laut Ludwig im Zeitverzug, weil sie drei Schulen gleichzeitig fertigstellen muss. Der Christdemokrat kündigte daher an, das Unternehmen in Regress zu nehmen. Die entsprechende Konventionalstrafe sei vertraglich vereinbart. Aktuell werden die IGS-Schüler in von der Stadt angemieteten Containern unterrichtet. Die Kosten des gesamten Projektes belaufen sich laut Rathaus auf rund fünf Millionen Euro.

Baubeschluss im Februar

Für die beiden Wohngebiete auf der Tarforster Höhe (Filsch) und am Hofgut von Mariahof soll der Baubeschluss im Februar fallen. Dort werden dann auch Flüchtlinge untergebracht. Bis Ende November soll laut Ludwig ein entsprechendes Bauangebot für beide Projekte vorliegen. Bürgermeisterin Angelika Birk (Grüne) rechnet mit einer Bauzeit von 36 Wochen. Laut Birk kommen derzeit nur noch zehn Flüchtlinge pro Woche nach Trier. (et)