Region hat fast 50 Partnerschaften weltweit

TRIER. In der Moselstadt stand der Samstag ganz im Zeichen der kommunalen Partnerschaften. Mit einem Empfang im Kreishaus, der Enthüllung einer gemeinsamen Informationstafel und dem Partnerschaftsfest auf dem Petrisberg würdigten die Stadt Trier und die Kreisverwaltung Trier-Saarburg das Engagement bei ihren fast 50 Partnerschaften mit Städten und Kommunen in Deutschland und der Welt.

Vor genau einem Jahr legten Stadt und Kreis den Grundstein für eine engere Zusammenarbeit in diesem Bereich. Und da man den Worten auch Taten folgen lassen will, wurde für die nahe Zukunft im Kreishaus eine gemeinsame Partnerschaft der Berufsbildenden Schulen mit Bildungseinrichtungen in Polen vereinbart.

Dass die Bemühungen um eine bessere Verständigung durchaus von beiden Seiten getragen werden, machte die Besucherliste bei der Veranstaltung deutlich. So konnten Landrat Günther Schartz und Oberbürgermeister Wolfram Leibe neben Gruppen aus Thüringen, Trier und Polen auch die Landräte Marko Wolfram (Saalfeld-Rudolstadt) und Jarek Bialk (Puck, Polen) sowie den Oberbürgermeister von Weimar, Stefan Wolf, willkommen heißen.

Im Anschluss an den Festakt im Kreishaus wurde auf dem Vorplatz der Basilika eine neue, gemeinsame Informationstafel enthüllt, die die Bürger und Gäste der Stadt über die neun Städtepartnerschaften der Stadt Trier sowie die rund 40 kommunalen Partnerschaften des Landkreises informiert.

Weiter ging es im Anschluss auf dem Petrisberg, wo Stadt und Partnerschaftsvereine anlässlich des 30. Geburtstages der Städtepartnerschaft Trier-Weimar zu einem kleinen Zwiebelfest eingeladen hatten. Darüber informieren wir in einem gesonderten Beitrag. (rl)



