Region Trier punktet mit hoher Lebensqualität

TRIER. Mehr als 800 Unternehmer in Stadt und Region haben ihren Standort in einer neuen Umfrage bewertet. Aufgerufen hatten dazu die Initiative Region Trier e. V. (IRT) in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier und der Handwerkskammer (HWK) Trier. An der Umfrage haben sich regionale Unternehmen mit etwa 31 000 Beschäftigten aus Industrie, Bauwirtschaft, Dienstleistungsgewerbe, Handel und Handwerk beteiligt.

Gut zwei Drittel der regionalen Unternehmer würden ihren Standort einem befreundeten Unternehmer weiterempfehlen; immerhin ein knappes Drittel wäre nicht bereit, dies zu tun. Das ist eine der Aussagen, die die beiden Kammer-Geschäftsführer Jan Glockauer (IHK) und Axel Bettendorf (HwK) in Zusammenarbeit mit Joachim Streit, dem IRT-Vorsitzenden und Professor Jörn Block von der Universität Trier im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt haben.

Betriebe mit Sitz in der Stadt Trier sehr zufrieden

Angeschrieben wurden 4500 Betriebe, die Rücklaufquote lag bei 16 Prozent. ‟Eine anständige Quote, die durchaus belastbare Rückschlüsse zulässt‟, so die Meinung von Professor Jörn Block, der für die Zusammenstellung und Auswertung des Fragebogens verantwortlich zeichnete. Die Region präsentiert sich laut dieser Umfrage als recht homogener Wirtschaftsraum. Auffällig: Die Betriebe mit Sitz in der Stadt Trier scheinen besonders zufrieden zu sein. Satte 78 Prozent würden ihren Standort auch anderen Unternehmern empfehlen.

Durch die sehr umfangreiche Datenbasis kommt den Befragungsergebnissen laut IRT eine hohe Aussagekraft zu. Die Betriebe waren unter anderem aufgefordert, 20 wichtige Standortfaktoren nach Relevanz und Zufriedenheit auf einer sechsstufigen Schulnotenskala zu bewerten. Die Datenauswertung erfolgte durch die Forschungsstelle Mittelstand an der Universität Trier. ‟Wir wollen wissen, wo die Region aus Sicht der Wirtschaft steht und wo akuter Handlungsbedarf besteht. Nur so können wir an den kritischen Punkten ansetzen und unsere Region nachhaltig fit für den Wettbewerb machen“, sagte der IRT-Vorsitzende Joachim Streit.

Die dicken Bretter der Region

Auf die Frage, welche Schulnote sie ihrem Standort geben würden, antwortet fast die Hälfte der Befragten mit ‟gut“, ein knappes Drittel mit ‟befriedigend“ und ein Zehntel mit ‟ausreichend“. Jeweils rund jeder zwanzigste Befragte vergab entweder die Spitzennote ‟sehr gut“ oder die sehr kritischen Bewertungen ‟mangelhaft“ und ‟ungenügend“. Aus diesen Rückmeldungen ergebe sich eine Durchschnittsnote von 2,6 für die Region – also voll befriedigend, so Jörn Block. Ein Wert, der sich mit der letzten Umfrage vor drei Jahren genau deckt. Allerdings seien damals nur IHK-Mitgliedsbetriebe befragt worden, sagte Jan Glockauer. Eine besondere Relevanz wiesen die Betriebe den Themen Breitbandversorgung, Straßennetz, Fachkräfteverfügbarkeit, Lebensqualität und Unternehmensfreundlichkeit des Standortklimas zu. ‟Dringenden Handlungsbedarf sehen wir weiterhin bei der Breitbandversorgung und Fachkräftesicherung“, sagten IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Glockauer und IRT-Vorsitzender Joachim Streit. Es gebe weiterhin einen hohen Handlungsdruck insbesondere zur Anbindung von Unternehmen und Gewerbegebieten im ländlichen Raum. Das gelte auch für die Erreichbarkeit über die Straßen: ‟Da finden wir die dicken Bretter der Region‟, so Glockauer. Vier dringliche Baustellen listete er hier auf: ‟Hochmoselübergang, A1-Lückenschluss, West- und Nordumfahrung Trier und das Mobilitätskonzept Trier.”

Punkten kann die Region Trier laut der Umfrage in anderen Disziplinen: ‟Wir können zufrieden mit der allgemeinen Lebens- und Aufenthaltsqualität sein“, sagt HWK-Hauptgeschäftsführer Axel Bettendorf. Ähnlich positiv sehe es mit der Erreichbarkeit von Absatzmärkten sowie dem regionalen Image und Standortklima aus. Vergleichsweise negativ bewerten die regionalen Unternehmen die Qualität, Transparenz und Dauer von Genehmigungsprozessen, das Niveau kommunaler Steuern, Gebühren und Abgaben, die Verfügbarkeit von Fach- und Führungskräften sowie das ÖPNV-Angebot. Hier vergeben sie Noten von 3,5 bis 3,9.

Die Ergebnisse der Umfrage sollen in den nächsten Monaten in der Region Trier diskutiert und dann konkrete Maßnahmen abgeleitet werden, wie die Attraktivität des Standorts im interregionalen Wettbewerb um Fachkräfte, Investitionen und Wertschöpfung in den kommenden Jahren gesteigert werden kann. (rl/tr)