Regionalkrimis schreiben ist Fluch und Segen zugleich

TRIER. Viele Menschen träumen davon, mal ein eigenes Buch zu schreiben. Moni Reinsch hat das geschafft. Drei Regionalkrimis und vier Anthologien hat sie veröffentlicht. Das Meiste davon mit ihrem Sohn Simon. Der reporter hat sich mit der Autorin getroffen und mit ihr über ihre Arbeit gesprochen.

Von Rolf Lorig

Erstes Klischee: Arbeitszimmer von Autoren sind klein, eng und vollgestopft mit Büchern. Das Arbeitszimmer von Moni Reinsch unterscheidet sich eigentlich nicht von denen zahlreicher anderer Menschen. Wenn man von dem großen Billardtisch mal absieht. ‟Den haben mein Mann und ich uns zur Silberhochzeit geleistet‟, lacht die studierte Psychologin und nimmt an ihrem Schreibtisch Platz. Ihr Arbeitsgerät ist ein kleines Notebook. So klein, dass man es bequem überall hin mitnehmen kann. Noch so ein Klischee: Autoren schreiben überall, wo eine gute Stimmung ist oder inspirierende Einflüsse vorherrschen. Und: Autoren sind Freigeister, arbeiten zu keinen bestimmten Zeiten sondern immer dann, wenn einen die Muse küsst.

Nicht so bei Moni Reinsch. ‟Ein Buch schreiben, das ist wie eine Schwangerschaft. In der Regel dauert es neun Monate bis es fertiggestellt ist.” Was das Schreiben betrifft, da hat die in einem Höhenstadtteil lebende Autorin einen klar strukturierten Tag: ‟Von zehn bis 17 Uhr arbeite ich an meinem jeweiligen Buch, danach müssen die alltäglichen Arbeiten erledigt werden.”

‟Simon hat ein feines Gefühl für Sprache‟

Es passiert in Deutschland nicht allzu oft, dass Mutter und Sohn gemeinsam an einem Buch arbeiten. Wie ist das entstanden? Das habe sich bei den Arbeiten ihres ersten Romans ‟Tief im Hochwald‟ ergeben, der 2013 im renommierten Kölner Emons-Verlag erschienen ist. Im Traum habe sie die gesamte Handlung vor Augen gehabt, als sie wach wurde, sei alles aber wieder weg gewesen. ‟Das habe ich morgens beim Frühstück erzählt und da hat Simon gesagt: Kein Problem, dann schreiben wir zusammen.” Also machte man sich gemeinsam an die Idee und entwickelte das Grundgerüst. Ihr Sohn war damals 16 Jahre alt, einen Roman hatte er wie seine Mutter da noch nicht geschrieben. Doch davon ließen sich Mutter und Sohn nicht abhalten. Wenn Simon in der Schule war, arbeitete seine Mutter schon mal vor. Später gingen sie das Material gemeinsam durch. ‟Simon hat ein feines Gefühl für Sprache‟, sagt sie und berichtet, dass sich ihr Sohn mehr und mehr in die einzelnen Projekte eingebracht habe. Wie sich eine Handlung entwickelt und wie die jeweiligen Figuren agieren, das legt das Duo immer gemeinsam fest. Ihre eigene Domäne sieht Moni Reinsch vor allem in der Recherche. ‟Ich bin ein Recherche-Freak‟, behauptet sie nicht ohne Stolz von sich.

Die Themen für die einzelnen Bücher musste das gemischte Doppel noch nie lange suchen gehen. Die Handlung für ‟Tief im Hochwald‟ sei damals bei einer Geocaching-Wanderung durch die Eifel aufgekommen. Und die Handlung zu ‟Moselruh‟ (2015 im KBV-Verlag), hier geht es einen Tod im Demenzzentrum, bei dem sich keiner der Beteiligten daran erinnern kann, wurde von Erlebnissen mit dieser Krankheit in der Familie inspiriert.

Stipendium in Meran

Unter ganz anderen, aber idealen Bedingungen entstand ihr jüngstes Buch ‟Das Feuer über der Mosel‟ (2016, KBV-Verlag). Hier geht es um die Themenbereiche Asyl, Wutbürger, Rechts- sowie Linksradikale und Flüchtlinge. Geschrieben hat Reinsch dieses Buch in Meran, wo sie ein fünfwöchiges Stipendium einer Schweizer Stiftung, die sich für Literatur und Menschenrechte einsetzt, verbringen durfte. ‟Das war optimal, weil ich mich ausschließlich auf das Schreiben konzentrieren konnte‟, erinnert sie sich. Den Kontakt zu Sohn Simon hielt sie in dieser Zeit auf elektronischem Weg.

Das Schreiben von Regionalkrimis ist für Moni Reinsch Segen und Fluch zugleich. Sie mag dieses eingebettet sein in die Region, die Überschaubarkeit, die Betreuung durch den regionalen Verlag. Andererseits weiß sie aber auch, dass sie bekannter werden muss, wenn sie denn eines Tages vom Schreiben leben will. Wie dieser gordische Knoten durchtrennt werden kann, weiß Moni Reinsch heute noch nicht. Vielleicht wird sich eines Tages was ergeben. Denn Autoren von Regionalkrimis können durchaus auch überregional entdeckt werden. Das haben nicht nur Volker Klüpfel und Michael Kobr mit ihren Kluftinger-Krimis unter Beweis gestellt…