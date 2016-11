Reichsbürger-Verdacht bei der Trierer Polizei

TRIER. Das Polizeipräsidium Trier hat einem seiner Beamten die Führung der Dienstgeschäfte untersagt. Grund ist der Verdacht, dass der Polizist der sogenannten Reichsbürgerbewegung angehört. Das hat die Polizei am Freitagabend mitgeteilt. Der Polizeibeamte hatte bisher Dienst in einer Polizeiinspektion im Bereich der Polizeidirektion Trier gemacht. Ende Oktober war bekanntgeworden, dass der Beamte Verbindungen zur Reichsbürgerbewegung haben soll. Polizeipräsident Lothar Schömann hat den Beamten nun vom Dienst suspendiert.

Die sofort eingeleiteten Untersuchungen gegen den Beamten hätten den Verdacht bestätigt, so das Präsidium am Freitagabend. Daraufhin habe Polizeipräsident Schömann ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Im Verfahren selbst konkretisierte sich am 25. November der Verdacht derart, dass Schömann das Verbot der Führung der Amtsgeschäfte gegen den Beamten veranlasste.

“Die Öffentlichkeit hat einen Anspruch darauf, dass die Polizeibediensteten rückhaltlos für unsere Verfassung eintreten”, so Schömann, “deshalb war diese Maßnahme unverzüglich erforderlich.”

Sollten sich die Vorwürfe während der weiteren Ermittlungen bestätigen, droht dem Beamten die Entlassung aus dem Dienst. (tr)

Rechtsgrundlage

Beamtinnen und Beamten kann nach Paragraph 39 des Beamtenstatusgesetzes aus zwingenden dienstlichen Gründen die Führung der Dienstgeschäfte verboten werden. Das Verbot erlischt, wenn nicht bis zum Ablauf von drei Monaten gegen die Beamtin oder den Beamten ein Disziplinarverfahren oder ein sonstiges auf Rücknahme der Ernennung oder auf Beendigung des Beamtenverhältnisses gerichtetes Verfahren eingeleitet worden ist.

Die für die Erhebung der Disziplinarklage zuständige Behörde kann einen Beamten nach Paragraph 45 des Landesdisziplinargesetzes gleichzeitig mit oder nach der Einleitung des Disziplinarverfahrens vorläufig des Dienstes entheben, wenn im Disziplinarverfahren voraussichtlich auf Entfernung aus dem Dienst oder auf Aberkennung des Ruhegehalts erkannt werden wird. Sie kann den Beamten außerdem vorläufig des Dienstes entheben, wenn durch sein Verbleiben im Dienst die Ordnung des Dienstbetriebes oder die Ermittlungen wesentlich beeinträchtigt würden und die vorläufige Dienstenthebung zu der Bedeutung der Sache und der zu erwartenden Disziplinarmaßnahme nicht außer Verhältnis steht. (tr)