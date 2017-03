Reif für die Kunst: O Mosella! Die Mosel in der Kunst

TRIER. Dass die Mosel ein ganz besonderer und zweifellos der schönste aller Flüsse ist, wissen die Bewohner entlang ihrer Ufer schon lange. Dass die Kulturlandschaft auch Künstler aller Epochen inspiriert hat, zeigt die Kunsthistorikerin Christiane Häslein in einem Bildvortrag in der Senioren-Reihe “Reif für die Kunst” am Freitag, 24. März, um 14.30 Uhr im Stadtmuseum Simeonstift. Moselansichten vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert, Werke der berühmten Moselromantik, die vor allem von englischen Malern wie William Turner und George Clarkson Stanfield vorangetrieben wurde, aber auch Arbeiten aus der Moderne zeigen den vielfältigen künstlerischen Blick auf die Mosel und die Weinberge entlang ihrer Ufer. Anschließend gibt es bei einem Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee die Gelegenheit zu Austausch und Gesprächen. Eintritt: acht Euro (inklusive Kaffee und Kuchen). Eine Anmeldung unter 0651/718-1452 oder museumspaedagogik@trier.de ist erforderlich.

Götter und Geister am Gürtel

Die filigran geschnitzten Elfenbeinfigürchen aus Japan, genannt “Netsuke”, gehören zu den beliebtesten Exponaten des Stadtmuseums: Die detaillierten Ausarbeitungen und die phantasievollen Gestaltungen faszinieren Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Am Sonntag, 26. März, bietet die Kunsthistorikerin Diana Lamprecht um 11.30 Uhr eine Führung zu der Sammlung asiatischer Miniaturen an. Sie erklärt die Tradition der kleinen Figuren, deren Anwendung im täglichen Leben und die Bedeutung der facettenreichen Bildprogramme. Der Rundgang dauert ungefähr eine Stunde, der Eintritt beträgt sechs Euro. (tr)



