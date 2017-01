Reif für die Kunst: Was ist Schmuck?

TRIER. Was ist Schmuck? Auf den ersten Blick eine einfache Frage: Natürlich gehören Ketten, Ringe und Armreife dazu. Auf den zweiten Blick ist es allerdings knifflig: Warum schmücken Menschen sich? Sind Broschen und Anhänger auch Symbole und wenn ja – wofür stehen sie? Die Schmuckexpertin Julia Wild beleuchtet in einer Führung durch die Sonderausstellung „Neuer Schmuck aus Idar-Oberstein“ die facettenreiche Welt des Schmucks. Am Beispiel der Kreationen junger Schmuckgestalter werden die Bedeutungen des Schmückens erklärt. Im Anschluss tauscht die Gruppe sich bei Kaffee und Kuchen im Museum aus. Der Eintritt beträgt € 8,- (inklusive Kaffee und Kuchen), um Anmeldung unter 0651 718 1459 oder stadtmuseum@trier.de wird gebeten. (tr)

