Reihe ‟Cross-Learning Trier“ für Kreative startet

TRIER. Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist als wichtige Querschnittsbranche ein wesentlicher Motor für Wachstum und Innovation in allen Wirtschaftszweigen. Ob Industriedesigner, Architekten, Texter, Webentwickler oder Werbegestalter – alle tragen mit ihren Produkten oder Dienstleistungen maßgeblich zur gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung bei.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Trier verfolgt das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der Trierer Kreativbranche zu stärken. Mit einer neuen Veranstaltungsreihe, die in Kooperation mit dem Netzwerk ‟Die Kreativen Trier“ durchgeführt wird, möchte die Wirtschaftsförderung das unternehmerische Know-how und die Leistungspotentiale von Erwerbstätigen der lokalen Kultur- und Kreativwirtschaft fördern. Unter dem Titel ‟Cross-Learning Trier“ geben zweimal im Jahr Referenten aus der Praxis ihr Wissen zu relevanten Themen an andere Selbständige und Kleinunternehmen der Branche weiter.

Zum Auftakt der Veranstaltungsreihe widmet sich am Donnerstag, 29.06.2017, um 19:00 Uhr Im Frankenturm Trier, Dietrichstraße 3, ein Vortragsabend dem Thema ‟Social Media für Kreativschaffende‟. Die beiden Expertinnen Karina Hartwahn und Christine Thull von der Agentur Projekt Piñata (Saarbrücken / Trier) zeigen Möglichkeiten auf, wie insbesondere Kreative in ihrer Kommunikation von sozialen Netzwerken wie Facebook & Co. als kostengünstiger Alternative für das eigene Marketing und für die Neu-Kundenakquise profitieren können. (tr)



Drucken