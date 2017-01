TRIER. Ob schief verlegte Dielen, zu dunkle Wandfarbe oder Steinchen im Brot: Der professionelle Umgang mit Beschwerden ist besonders wichtig. Handwerker sollten in der Lage sein, berechtigte und unberechtigte Reklamationen professionell abzuwickeln. Im Seminar “Reklamationen und Beschwerden erfolgreich meistern” am Mittwoch, 8. Februar, von neun bis 17 Uhr in der Handwerkskammer (HWK) Trier erhalten Interessenten das Know-how für den Umgang mit Kunden. In dem Intensivtraining werden wirksame Gesprächstechniken für den direkten Einsatz in der Praxis eingeübt. Zudem erhalten die Teilnehmer Formulierungshilfen für ihre Unterlagen. Die Seminargebühr beträgt 200 Euro. Weitere Informationen und Anmeldung: Claudia Marx, Hotline: 0800/0207-400, E-Mail: cmarx@hwk-trier.de. (tr)

