Rekord-Andrang bei Plakataktion

TRIER. Genau 202 Triererinnen und Trierer haben sich am Montag im Rathaus-Foyer für die Aktion „Flüchtlinge willkommen“ fotografieren lassen, die die Stadt in Kooperation mit dem Fotokünstler Thomas Brenner und der Leitstelle Kriminalprävention des Landes Rheinland-Pfalz umsetzt. Das teilt das Presseamt der Stadt Trier mit.

Aus den entstandenen Fotos und einem kurzen Statement der Personen werden Plakate und Banner erstellt, die ab dem Spätherbst im öffentlichen Raum ausgestellt werden. In Trier wurde mit 202 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein neuer Rekord erreicht: In den Städten Kaiserslautern, Ludwighafen und Kusel, in denen das Projekt ebenfalls durchgeführt wurde, ließen sich im Durchschnitt 130 Bürgerinnen und Bürger ablichten. Das letzte Bild wurde um 20.20 Uhr geschossen, über zwei Stunden nach dem offiziellen Ende der Aktion.

Die älteste Teilnehmerin war eine 88-jährige Dame, die mit ihrer Tochter zum Fototermin kam. Es beteiligten sich aber auch auffallend viele Studierende und Schüler, die sich teils in Gruppen für die Aktion im Rathaus verabredet hatten. Aus dem politischen Spektrum ließen sich viele Ratsmitglieder, Ortsvorsteher, Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Ministerpräsidentin Malu Dreyer fotografieren. Eine Jazz-Combo erschien mit ihren Musikinstrumenten und gab – nachdem die Mitglieder einzeln fotografiert wurden – spontan ein Ständchen für die noch Wartenden. (tr)