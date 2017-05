Religion – Kraft des Friedens oder Ursache des Krieges?

ECHTERNACH. Was haben Glaube und Gewalt, Religion und Frieden bzw. Krieg miteinander zu tun? Vielfach wird im Westen angenommen, dass der Glaube vor allem im sogenannten Orient zur Radikalität und Gewalt anstachele und der Glaube für Kriege instrumentalisiert werde. Oder sind es vielmehr ethnische oder ökonomische Ursachen, die als Auslöser für Kriege angesehen werden können, da Religionen doch oft ein friedensstiftendes, versöhnendes Moment innewohnt?

Diesem Thema gehen der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der frühere Bischof von Trier und heutige Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx und der ehemalige Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg und frühere Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Wolfgang Huber, im Gespräch nach.

Die Veranstaltung erfolgt in Kooperation mit der Luxembourg School of Religion and Society und findet statt am 6. Juni um 20 Uhr im Trifolion in Echternach. Karten gibt es bei Luxembourg Ticket, Tel.: +352 4708 95 -1 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen (tr)



