Retter ist nicht selten die Verbraucherberatung

TRIER. Der Alltag wird immer digitaler. Die Versuchung im Netz ein Schnäppchen zu finden ist gewaltig. Das wissen auch unseriöse Anbieter und nutzen die ‟Geiz-ist-geil‟-Mentalität für ihre Zwecke aus. Der Freude über das vermeintliche Schnäppchen folgt deshalb nicht selten das böse Erwachen. Was jetzt tun? Retter in großer Not ist nicht selten die Verbraucherberatung. Rund 8500 Kontakte registrierte die Beratungsstelle Trier im vergangenen Jahr. Beim aktuellen Jahrespressegespräch stellte sich heraus, dass Verbraucherprobleme im digitalen Konsumalltag den Schwerpunkt bei den Beratungen setzten.

Kirsten Thul-Kunsmann muss nicht lange überlegen, um ein Beispiel zu finden. ‟Wenn im Netz ein Marken-Turnschuh für weniger als die Hälfte des normalen Preises angeboten wird, ist höchste Vorsicht angesagt‟, weiß die Beraterin. Um solchen Online-Portalen nicht auf den Leim zu gehen, verrät die Verbraucherschützerin einige Tipps: ‟Beinhaltet die Seite ein Impressum, aus dem hervorgeht, wer der Verkäufer ist und wo er sein Geschäft hat? Sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) aufgeführt? Wird Vorkasse verlangt? Ist der Preis realistisch?”

Ihre Kollegin Renate Schröder macht auf weitere Fallen im Netz aufmerksam. ‟Es gibt weit verbreitete Irrtümer, die zu einer Kaufverpflichtung führen‟, weiß sie und führt auch gleich ein Beispiel an: ‟Viele glauben, dass es ein generelles Recht zum Umtausch bei Nichtgefallen gibt ‟. Was ein fataler Irrtum sein kann! Schröder: ‟Ein Kaufvertrag ist grundsätzlich bindend, ein allgemeines Umtauschrecht gibt es nicht!” Allerdings weist sie darauf hin, dass in den meisten Fällen die Händler dem Kunden ein 14-tägiges Umtauschrecht einräumen. ‟Das geschieht dann aber immer aus Kulanz‟, betont Schröder.

Fast schon ein alter Hut ist die Abzocke bei Routenplaner. Mal lockt ein Gewinnspiel zu Routenplanern im Internet, ein anderes Mal wurde zu schnell ein Häkchen gesetzt, mit dem sich plötzlich ein Abo im Wert von mehreren Hundert Euro verbunden ist. ‟Fast immer ist das Muster gleich: Geschickte Täuschung, damit arglose Nutzer kostenpflichtige Bestellungen vornehmen oder in ungewollte Abos und teure Verträge tappen‟, sagt Renate Schröder. In solchen Fällen sei es immer sinnvoll, mit allen Unterlagen die Verbraucherberatung aufzusuchen. Denn die Beraterin will und kann nicht ausschließen, dass diejenigen, die den Inkasso-Drohungen nachgeben und zahlen, später auf einer Liste landen, die potenzielle Opfer ausweist und für weitere unseriöse Versuche genutzt werden kann.

Mastercard Gold ohne Bonitätsprüfung?

Seit einigen Monaten verheißen Anzeigen von Firmen wie mastercredit.de oder firstgold.de Mastercard Gold-Kreditkarten ‟ohne Schufa- und Bonitätsprüfung‟, weiß Kirsten Thul-Kunsmann. Die Zielrichtung ist klar: ‟Menschen mit geringen Einkommen, die auf normalem Wege keine Kreditkarte bekommen würden.” Wer jetzt ein solches Angebot nutzt, wird gleich mehrere Male hinter das Licht geführt: ‟Als Gegenleistung sollte ein Verbraucher vorab ein einmaliges Entgelt von 99 Euro per Nachnahme bezahlen.” Dabei gab es nur Prepaid-Kreditkarten, die nur Zahlungen ermöglichen, wenn man den Gegenwert vorher auf ein Konto eingezahlt hat, oder statt eines Kredits gar eine Anfrage für einen Kredit. ‟Erst das Kleingedruckte machte klar, dass die Kreditvergabe nicht sicher ist.”

Aufpassen sollte auch, wer mal eben ein Kochrezept im Netz sucht. ‟Die Seite profi-kochrezepte.de versprach mit dreister Abzocke 20.000 Kochrezepte. Wer danach kochen wollte, musste zuvor unter der Angabe von persönlichen Daten einen Zugang erwerben. ‟Doch wer dann den Button ‘Jetzt anmelden’ drückte, den kam das teuer zu stehen: Der Betreiber der Seite, eine ‘B2B Web Consulting GmbH’ verschickte Rechnungen über fast 240 Euro‟, erinnert sich die Beraterin. Doch damit nicht genug: ‟Im folgenden Jahr wollte die Firma den Betrag noch einmal kassieren. Denn aus ihrer Sich war mit dem Klick ein auf zwei Jahre laufender Vertrag zustande gekommen.” Vor Gericht hätte das Unternehmen aber kaum eine Chance, sagen die Verbraucherschützer: ‟Nur wenn da steht ‘Jetzt kostenpflichtig bestellen’ ist auch ein tatsächlicher Vertrag zustande gekommen.”

Eine andere, nicht minder niederträchtige Masche richtet sich gegen Flüchtlinge. ‟Hier geht es vor allem um Mobilfunkverträge‟, sagt Daniel Ollinger. Das Problem: ‟Die Flüchtlinge kennen aus ihren Heimatländern keine Verträge mit einer zweijährigen Laufzeit.” Herausgestellt hat sich auch, dass es bei dieser Gruppe einen großen Informationsbedarf zum Umgang mit Energie und der Energieversorgung gibt.” Dem steuert die Verbraucherberatung nun mit dem zweiteiligen Workshop ‟Die erste eigene Wohnung‟ entgegen, bei dem neben grundlegenden Fragen zum Mietrecht auch solche Themen behandelt werden. Monatlich findet mindestens ein solcher Vortrag statt, sprachliche Barrieren räumen Übersetzer aus.(tr/rl)



