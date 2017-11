Reverchonweg in Pallien wird voll gesperrt

TRIER. Von Montag, 4. Dezember, an wird der Reverchonweg in Trier-Pallien voll gesperrt. In der Vergangenheit hat es immer wieder Steinschläge gegeben, die die Verkehrssicherheit des Weges beeinträchtigt haben. Zuletzt sind zirka fünf Kubikmeter Fels aus einem Überhang oberhalb des Reverchonwegs ausgebrochen und im Böschungsbereich zum Liegen kommen. Eine Besichtigung der bergseitigen Felsböschungen hat ergeben, dass zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an verschiedenen Stellen umfangreiche Felssicherungsarbeiten notwendig sind. Das Tiefbauamt geht daher von einer Sperrung des Weges von mindestens zwei Jahren aus.

Im nächsten Schritt sollen nun die Böschungen komplett begangen werden, um mögliche Gefahren zu erkennen. Basierend auf der Erfassung, können Maßnahmen zur Gefahrenabwehr geplant und Baukosten geschätzt werden. Parallel werden mögliche Maßnahmen zur Sanierung der Verkehrsflächen des Reverchonwegs geprüft. Unter Zugrundelegung der für die Verkehrssicherheit aufzuwendenden Kosten und der Betrachtung der Frequentierung des Reverchonwegs wird es eine Kosten-Nutzen-Analyse geben, die über die erneute Inbetriebnahme entscheidet. (tr)



