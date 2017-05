TRIER. “Richtig versichert – viel Geld gespart“ lautet der Titel eines Infonachmittags, den die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Trier am Montag, den 19.06.2017 von 16 bis 17 Uhr anbietet. Sowohl Jugendliche und Berufseinsteiger als auch ältere Generationen wissen oft nicht, welche Versicherungen in ihrer Lebenssituation wichtig sind bzw. welche man nicht unbedingt benötigt.

In der Veranstaltung gibt die Versicherungsexpertin, Renate Schröder, hilfreiche Tipps für einen optimalen Versicherungsschutz. Sie geht auch darauf ein, wie man einen preisgünstigen Versicherer findet und wie man überflüssige Versicherungen wieder los wird.

Die Veranstaltung findet statt in den Räumen der Verbraucherzentrale, Fleischstraße 77. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen erforderlich und kann unter der Rufnummer 0651-48802 (Mo bis Do von 9 bis17 Uhr sowie Fr von 9 bis 13 Uhr), oder per E-Mail unter trier@vz-rlp.de erfolgen. (tr)



Drucken