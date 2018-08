Richtig was los am Meulenwaldtag im Forstamt

TRIER. Der Wettergott ist ein Freund des Meulenwaldes. Allerschönstes Sommerwetter lockte Jung und Alt an das Forstamt Trier in Quint. Das Motto lautete “Wald nicht ohne Waldarbeit“. Ein Motto, das Revierleiter Joachim Haupert bei der Waldführung aufgriff: “Ohne Waldarbeit, ohne die Pflanz-, Pflege- und Schutzmaßnahmen, ohne nachhaltige Holzernte, um das Wachstum zu fördern, hätten wir unsere vielfältigen und reichen Wälder nicht.”

Absoluter Höhepunkt des Tages war die Waldarbeitsmeisterschaft in der Meulenwaldarena. Vier Teams zu je zwei Forstwirten zeigten hier im Wettbewerb ihre Fähigkeiten an der Motorsäge. Beim Präzisionsschnitt, dem Scheiben sägen, dem Entasten und der Zielfällung konnten die Forstwirtschaftsmeister des Forstamtes Saarburg Christoph Rossler und Dietrich Harder das beste Ergebnis erzielen und gewannen den ersten Platz und somit eine Fahrt mit dem Heißluftballon der Theo Schröder fire balloons GmbH aus Schweich. Auf den Plätzen folgten Marius Clüsserath und Thomas Feider vom Forstamt Hochwald. Dahinter Tobias Lorscheider und Timo Emrich vom Kompetenzzentrum Waldtechnik Landesforsten (KWL) in Hermeskeil sowie Eike Straube und Michael Grossmann, der auch als Sägekünstler das Publikum mit seinen kunstvollen Holzfiguren erfreute, vom Team Steinborn.

Demonstration der hohen Anforderungen

Bei der Siegerehrung zollte Forstamtsleiter Gundolf Bartmann den Teilnehmern des Wettbewerbes großen Respekt: “Das war eine Demonstration der hohen Anforderungen an Qualität und Leistung die Sie als Forstwirte täglich leisten- und das vor einem so zahlreichen Publikum“!

Größte Beliebtheit errang der WF-trac von Forstunternehmer Marco Reuter aus Kordel. Die Besucher hatten an diesem Tag auch mal selbst die Gelegenheit, diese moderne Maschine unter Anleitung und Aufsicht zu bedienen. Selbst Bundesjustizministerin Katharina Barley ließ es sich nicht nehmen die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Gewohnt im Bohren dicker Bretter konnte sie nun mal richtig was bewegen- was ihr offensichtlich auch richtig Spaß bereitete.

Die kleinen Besucher waren nicht nur begeistert von den Forstmaschinen und dem Bogenschießen mit den St. Sebastianus Schützen Trier, sondern vor allem auch vom Niedrigseilparcours. Wie auf einem Ameisenhaufen tummelten die Kinder über diesen Parcours. Ganz in den Bann zog Kinder und Erwachsene das Theaterstück des Puppentheaters Kussani.

Tolle Stimmung, entspannte Menschen

Beim Waldquiz konnten die Besucher gleich unter Beweis stellen, was sie an diesem Tag über Holzvollernter, Einsatzmöglichkeiten von Drohnen, berufliche Perspektiven in der Forstwirtschaft, die “Aktion Grün“ zur Verbesserung der Lebensräume und Erhaltung der Artenvielfalt sowie über regionale und gesunde Ernährung gelernt hatten. Zur Sicherheit erkundigte sich Claudia Buschmann aus Trier nochmal beim Stand des Imkers Christoph Postler aus Riol: “Welches Tier ist besonders wichtig für die Produktion von Tannenhonig? Die Blattlaus, der Schwarzspecht oder der Tannenhäher?”

So gab es an den weiteren Ständen viele umfassende Informationen zum Ökosystem Wald und den darin lebenden Arten. Claudia Buschmann zeigte sich bei der Abgabe ihres ausgefüllten Waldquizbogen ganz begeistert: “Supertolle Stimmung, entspannte Leute in einem richtig schönen Ambiente. Wir hatten heute sehr viel Spaß und ich habe auch noch viel dazu gelernt“. Ihre Kinder waren ebenso begeistert und hielten den Daumen hoch. “Wir sind Freunde des Waldes.” (tr)



