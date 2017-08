Riesiges Angebot beim Kindertag

KONZ. Mit seinem traditionellen Kindertag hatte das Freilichtmuseum Roscheid auch in diesem Jahr wieder einen Volltreffer gelandet. Zahlreiche Familien von nah und fern machten sich am Sonntag auf den Weg nach Roscheid. Bei bestem Wetter gab es hier für den Nachwuchs eine ganze Menge zu erleben.

Dass Autos aus den Niederlanden, Belgien und Luxemburg oder dem benachbarten Saarland bei Veranstaltungen auf dem Parkplatz des Museums stehen, ist gar nicht so selten. Dass aber zahlreiche Kennzeichen die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen ausweisen lässt nur einen Schluss zu: Es sind Ferien und das Freilichtmuseum ist auch in anderen Bundesländern als Ausflugsziel bekannt.

Geschäftsführer Hermann Kramp und Museumsleiter Helge Rieder hatten jedenfalls allen Grund zur Zufriedenheit. Denn schon kurz nach der Öffnung drängten sich die Familien am Eingang und füllten das Museumsdorf.

‟Wie in den Vorjahren sind die Kinder vor allem von den Aktionen begeistert, bei denen sie selbst tätig werden dürfen‟, wusste Museumsleiter Helge Rieder zu berichten. Und davon gab es eine ganze Menge: Murmeln aus Ton anfertigen und diese auch noch farbig gestalten, auf Stelzen laufen, Bilder malen, Getreide mahlen, Teig herstellen, Stockbrot backen, Kreisel anfertigen oder Frottagieren – das Angebot war riesig.

Neu waren in diesem Jahr die Hühner. ‟Die haben wir gerade seit zwei Wochen, die sind handzahm‟, schmunzelte Geschäftsführer Hermann Kramp. Ein Angebot, das sich viele Kinder nicht entgehen lassen wollten. Denn wann hat man in der Stadt schon mal die Gelegenheit, einen Hahn oder ein Huhn in seinem natürlichen Lebensraum zu beobachten? Wobei das vermutlich in dem ein oder anderen Fall aber auch Probleme mit sich gebracht hat. Denn Hühner sind wie alle kleineren Tiere ‟niedlich‟ und ‟schön‟. Darf so etwas auch beim gemeinsamen Mittagessen auf den Teller…?

Wie schwer manche Menschen für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen, zeigte den Kindern der Besuch in der Schmiede, wo der Schmied fast ohne Unterbrechung seinem Handwerk nachging. Das galt auch für den Becker, der schon früh am Morgen in seiner Backstufe den Ofen angeworfen und zuvor den Sauerteig für das heiß begehrte Brot angesetzt hatte. Hätte diese Bäckerei unter der Woche durchgehend geöffnet, der Verkauf des Brotes wäre aufgrund der starken Nachfrage ein fester Posten und könnte dem Museum finanziell viel Gutes tun…

Dass alles reibungslos lief und die Kinder immer genügend zu tun hatten, darum kümmerten sich wie gewohnt zahlreiche ehrenamtliche Mitarbeiter, die mit ihren Anleitungen und Tätigkeiten permanent viel zu tun hatten.

Am übernächsten Wochenende wird das Freilichtmuseum mit Sicherheit erneut das Ziel von vielen Familien, aber auch Einzelpersonen sein. Denn dann steht hier ‟Lebende Geschichte‟ auf dem Programm, die die Besucher in die Zeit um 1900 führt. (rl)



Drucken