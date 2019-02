Römer-Express wird zum Elektromobil

TRIER. Dank einer Förderung durch das Bundesverkehrsministerium sind die Fahrzeuge der Trierer Firma “Römer-Express” künftig auch als Elektromobil unterwegs. Minister Andreas Scheuer überreichte vergangene Woche in Berlin einen “Zukunftsscheck“ in Höhe von 75.000 Euro an den Firmeninhaber Georg von Kowalkowski.

Der Unternehmer war bei der Antragstellung durch das Amt für Stadtentwicklung und Statistik beraten worden. Von Kowalkowski betreibt insgesamt fünf “Bähnchen” für touristische Stadtrundfahrten in Trier und Mainz . Mit dem Zuschuss können zunächst die beiden Mainzer Bahnen auf Elektroantrieb umgestellt werden. Die restlichen drei, die in Trier eingesetzt werden, sollen im nächsten Förderdurchgang folgen und damit einen wichtigen Beitrag zur Luftreinhaltung in der Innenstadt leisten.

Mit dem “Sofortprogramm Saubere Luft“ zielt die Bundesregierung vor allem auf die Förderung der Kommunen ab. Mit insgesamt 33,2 Millionen Euro wurde beim vierten Übergabetermin die Beschaffung von 3400 Elektrofahrzeugen und 1385 Ladeinfrastrukturen gefördert. Insgesamt umfasst das Sofortprogramm Zuschüsse für Kommunen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro. (tr)



