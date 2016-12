Römische Straßen und Kanalleitungen

TRIER. Beim Bau einer Tiefgarage auf dem Grundstück des Hotels ‟Deutscher Hof‟ legten Archäologen einen längerer Abschnitt einer römischen Hauptstraße frei, die zum nahegelegenen Forum führte. Darüber hinaus wurde eine sehr gut erhaltene steinerne Kanalleitung gefunden, die vermutlich die Menschen mit Frischwasser versorgte. Der Fund ist das Ergebnis einer Grabung von Archäologen des Rheinischen Landesmuseums, die seit Mitte Oktober für die Dauer von vier Monaten auf dem Gelände des Hotels tätig sein werden.

Längst nicht alle Bauherren reagieren so wie die Webers, wenn Archäologen fündig werden. ‟Das ist doch toll‟, war Andrea Webers erster Gedanke, als sie von den Neuigkeiten erfuhr. Und nach einer kurzen Besprechung mit ihrem Mann Max stand rasch fest, ‟dass wir Teile des römischen Erbes vor Ort bewahren werden.” Für Marcus Reuter, Direktor des Rheinischen Landesmuseums, war das eine sehr gute Nachricht. Ebenso wie die Zusage, dass die Hoteliers künftig noch enger mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe zusammenarbeiten und die Arbeit der Archäologen ihren Gästen näherbringen wollen.

Im Rahmen einer Pressekonferenz erläuterte Grabungsleiter Joachim Hupe vor Ort den Fund auf dem etwa 725 m2 großen Baugelände. Sowohl der Aufbau wie auch die Nutzungsphasen dieser innerstädtischen Verkehrstrasse könne man noch gut an den einzelnen Fahrbahnschichten ablesen. Zudem spiegelten sie auf einer Höhe von gut drei Metern die Siedlungsentwicklung des römischen Trier von der Gründungsphase um Christi Geburt bis in die spätrömische Zeit wider. Zumindest in der Spätphase ihrer Nutzung, als die Stadt zur Kaiserresidenz avancierte, habe die stark frequentierte Straße wie auch weitere innerstädtische Straßen einen Plattenbelag besessen.

Am Westrand des Grundstücks entdeckten die Archäologen zudem noch imposante Überreste einer rund fünf Meter breiten Toreinfahrt eines spätrömischen Gebäudes, das vermutlich aus dem vierten Jahrhundert nach Christi stammt. Teil dieses Baus war ein gemauerter Keller, der zur Straße hin mehrere schräg in das Mauerwerk eingeschnittene Fensterschächte aufwies. Neben der reinen Beleuchtungsfunktion dürften über diese Schächte auch Waren und Handelsgüter in den Keller eingebracht worden sein. Der Charakter der Bebauung deute darauf hin, dass es sich bei dem erfassten Komplex nicht um ein einfaches Wohnhaus sondern um ein wirtschaftlich genutztes Gebäude mit Lagerfunktion handelte.

Ein Wasserkanal aus spätrömischer Zeit

In der Fahrbahnmitte der von Nord nach Süd verlaufenden Straße fanden die Archäologen einen gemauerten Wasserkanal, der in spätrömischer Zeit in den Straßendamm eingebaut wurde. Nach den Angaben von Joachim Hupe ist er auch heute noch begehbar und über eine Länge von mehr als 30 Metern in Süd-Nord Richtung zu verfolgen. Die vorzüglich erhaltene und innen mit Ziegelmörtel verputzte Kanalleitung ist rund 60 Zentimeter breit und einschließlich der Einwölbung etwa 105 Zentimeter hoch. Im Bereich der heutigen Hoteleinfahrt lasse sich eine spätantike Umverlegung verfolgen, bei der der vorhandene Kanalstrang vermauert und die Leitung mit einem Knick an einen zweiten Strang angeschlossen wurde, der parallel verlief.

Joachim Hupe ist sich sicher, dass die aktuellen Untersuchungen weitere Aufschlüsse zum komplexen System städtischer Infrastruktur im unmittelbaren Stadtzentrum der antiken Metropole geben werden. Insbesondere die konkrete Funktion des Kanalbauwerkes bedürfe noch einer vertiefenden Ausdeutung.

Und auch auf ein Kuriosum konnte der Archäologe hinweisen: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sei der römische Kanal durch eine auf dem Grundstück ansässige Gerberei reaktiviert worden. Zu diesem Zweck wurde das antike Gewölbe an einer Stelle geöffnet und ein Einlaufschacht aufgesetzt. Fortan habe die Gerberei die anfallenden Abwässer über diesen Schacht auf bequeme Weise entsorgt.

Ach ja, eines noch: Voraussichtlich in zwei Jahren werden die Archäologen erneut bei den Webers zu Gast sein. Dann wird es eine Grabung im Bereich der Saarstraße geben. ‟Und dort standen römische Wohnhäuser‟, ist sich Andrea Weber schon heute sicher. (rl)