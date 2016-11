Roland Grundheber liest aus “Weis(s)heiten”

TRIER. Der Trierer Künstler und Comedian Roland Grundheber präsentiert am Samstag, 10. Dezember, 15 Uhr, in der Mayerschen Interbook am Kornmarkt sein Buch “Weis(s)heiten”. Das erste Buch des Künstlers und Comedian Roland Grundheber erzählt die Geschichte eines Schneemannes, der sich seiner Vergänglichkeit bewusst wird und mutige sowie kreative Wege findet, um auch den nächsten Frühling zu überleben.

Roland Grundheber, geboren 1958 in Trier, studierte ab den späten 1980er Jahren Werbe- und Gebrauchsgrafik, Karikatur und Kunst. Außerdem absolvierte er berufsbegleitend ein zweijähriges Clownstudium an der staatlich anerkannten Berufsfachschule für Clowns, Komik und Comedy in Mainz. Der vielseitige Künstler ist durch mehrere Auftritte in Funk und Fernsehen bekannt. Neben seinem Ruf als national und international anerkannter Kunstmaler erfreuen sich seine regelmäßigen Kabarett- und Comedy-Shows besonderer Beliebtheit. (tr)