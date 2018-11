TRIER. Leichte Verletzungen zog sich ein 38 jähriger Motorrollerfahrer aus Trier durch einen Sturz zu. Der Rollerfahrer befuhr am gestrigen Mittwoch, gegen 15.15 Uhr, die Hornstraße in Richtung Euren. An der Einmündung Steinsweg fuhr ein roter Kleinwagen nach rechts auf die Hornstraße auf. Der Fahrer des Motorrollers musste deshalb abbremsen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Zu einem Kontakt zwischen Motorroller und dem Kleinwagen kam es nicht. Anschließend soll der rote Kleinwagen in Richtung Euren davongefahren sein, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen (0651-9779- 3200). (tr)



