ROXXBUSTERS im Club Toni

TRIER. Dieses Live-Konzert hat mittlerweile Kult-Status. Einmal im Jahr laden die Musiker der ROXXBUSTERS zu einem Weihnachts-Wunschkonzert mit allen Rock-Klassikern ein, ganz wie es das Publikum haben will. Frank Rohles und seine Band spielen dann Live aus einer Titelliste von über 100 Songs. Ein Top Event im Club Toni am Domfreihof in Trier.

Eintrittskarten nur an der Abendkasse für zehn Euro. Das Konzert wird vom Trierer Weihnachtsmarkt präsentiert.