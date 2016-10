Rückkehr des Patrons

TRIER. Er ist wieder da: Seit Donnerstag wacht Stadtpatron Petrus auch im Rathaus am Augustinerhof über die Geschicke Triers. Die Sandsteinstatue, die einst Teil des Figuren-Ensembles am alten Kornmarkt-Rathaus war, hat nun ihren Platz im Foyer vor dem Sitzungssaal des Stadtrates gefunden. Im März war der in Frankreich verschollene Petrus heimgekehrt – nach 70 Jahren des Exils. Es folgte eine fachgerechte und liebevolle Restaurierung. Oberbürgermeister Wolfram Leibe, Karl-Heinz Scheurer von der Trier-Gesellschaft und Steinmetz Henning Wirtz übergaben die Statue vor der Ratssitzung ihrer neuen Bestimmung.

″Wir sind froh, den Stadtpatron des alten Rathauses nach seiner jahrzehntelangen Reise wieder in Trier zu haben″, sagte Leibe. Mehr als sechzig Jahre gehörte die Sandstein-Figur zum Erscheinungsbild des alten Trierer Rathauses. Vom Giebel des historistischen Anbaus aus dem späten 19. Jahrhundert wachte der Stadtpatron über den Kornmarkt.

Im Zweiten Weltkrieg wurde die Statue gemeinsam mit den Figuren des Georgsbrunnens durch den Steinmetzbetrieb Martini eingelagert, um sie vor Kriegsschäden zu bewahren. Während der Brunnen nach Kriegsende wieder aufgebaut wurde, war das Rathaus zerstört und der angestammte Platz des Stadtpatrons damit nicht mehr vorhanden. Die Figur geriet in Vergessenheit – bis vor einigen Monaten eine französische Familie das Stadtmuseum Simeonstift kontaktierte und die Geschichte aufklären konnte. Museums-Direktorin Elisabeth Dühr und Karl-Heinz Scheurer von der Trier-Gesellschaft initiierten schließlich die Heimkehr des Stadtpatrons in Kooperation mit dem Rathaus.

Der Trierer Steinmetz, der während des Krieges für die Einlagerung der Skulptur verantwortlich war, behielt sie in den Wirren der Nachkriegszeit in seiner Obhut – vonseiten der Stadt sei nach der Zerstörung des alten Rathauses keine Rückgabe angefragt worden. Nach der Schließung des Steinmetzbetriebs transportiert sein Neffe, ebenfalls Steinmetz, die Figur nach Frankreich, wo er mittlerweile lebte. Zu der von ihm geplanten Restaurierung kam es allerdings nicht mehr. Die Witwe setzte sich nach dem Tod ihres Mannes mit der Stadt Trier in Verbindung, um die Petrus-Figur wieder an den Ort zu bringen, an den sie gehöre.

In den vergangenen Monaten wurde Petrus liebevoll und aufwendig restauriert. Der Krieg hatte seine Spuren auch an der Skulptur hinterlassen. So war die Schulter durch einen Durchschuss verletzt und beschädigt. Auch der Faltenwurf des Gewandes musste hergerichtet werden, wie Steinmetz Henning Wirtz erläuterte. Witterung und Wetter hatten hier ihre sichtbaren schwarzen Spuren hinterlassen. In der linken Hand trägt Petrus nun wieder seinen Messingschlüssel – als Symbol der Macht über Himmel und Erde. (tr)