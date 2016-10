Gegen das Vergessen – Rundgang zur Pogromnacht

TRIER. Zum Gedenken an die Pogromnacht vor 78 Jahren veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft Frieden am 9. November den Rundgang “Trier im Nationalsozialismus” mit Schwerpunkt Pogromnacht 9./10. November 1938. Der etwa eineinhalbstündige Rundgang führt zu Stätten des Terrors und des Widerstands. Treffpunkt für die kostenlose Führung ist um 16.15 Uhr an der Gedenktafel Sichelstraße 36 Trier (Haus Fetzenreich).

“Am Jahrestag der Pogromnacht wollen wir mit diesem Rundgang daran erinnern, wie leicht aus Vorurteilen und Ressentiments menschenverachtende Verfolgung bis hin zum Massenmord werden kann. Damit wollen wir in Trier auch heutigen rechtsradikalen Bestrebungen, Antisemitismus, Rassismus und Islamophobie etwas entgegensetzen”, so Toni Schneider vom AGF-Arbeitskreis “Trier im Nationalsozialismus”, der den Rundgang ehrenamtlich durchführt. Diesen und ähnliche thematische Rundgänge werden für Gruppen und Schulklassen auch auf Anfrage durchgeführt. Anmeldungen und Informationen unter stattFuehrer.de.

Der Stadtrundgang endet gegen 17.45 Uhr an der Synagoge in der Kaiserstraße, so dass die Teilnehmer die Feierstunde der Stadt Trier und der jüdischen Kultusgemeinde um 18 Uhr in der Synagoge erreichen können. Anschließend findet gegen 19 Uhr eine stille Kranzniederlegung an der Synagogenstele, Zuckerbergstraße Trier, statt. (tr)