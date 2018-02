Sachbeschädigung an mehreren Autos

TRIER. Am Sonntag, 25. Februar, kam es im Zeitraum zwischen 0.30 Uhr und 1.30 Uhr in der Hohenzollernstraße zu Sachbeschädigungen an mehreren Kraftfahrzeugen. Durch einen oder mehrere unbekannte Täter wurde gegen die Außenspiegel der dort geparkten Fahrzeuge getreten, wodurch diese beschädigt wurden.

Zeugen die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter Telefonnummer 0651/9779-3200 in Verbindung zu setzen. (tr)



Drucken