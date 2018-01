Sachschaden wegen Feuer in einem Wirtschaftsgebäude

TRIER. Beim Brand eines Wirtschaftsgebäudes im Industriegebiet Trier-Nord am frühen Mittwochmorgen, 24. Januar, entstand lediglich Sachschaden.

Gegen 4 Uhr am Morgen brach das Feuer in dem Gebäude in der Rudolf-Diesel-Straße aus bisher unbekannter Ursache aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Das zweistöckige Haus wird von einer angrenzenden Bar und einem Autohaus genutzt.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei brach das Feuer im rechten Gebäudeteil aus, die linke Hälfte wurde nicht beschädigt. Anzeichen für Brandstiftung ergeben sich nach Polizeiangaben derzeit nicht.

Der Sachschaden dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Personen wurden nicht verletzt. (tr)



