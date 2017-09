Sahra Wagenknecht in Trier

TRIER. Fünf Tage vor der Bundestagswahl am 24. September besucht Sahra Wagenknecht Trier. In der Geburtsstadt von Karl Marx spricht die Spitzenkandidatin der Linken zu aktuellen politischen Themen und präsentiert das Wahlprogramm ihrer Partei. Die Veranstaltung findet um 14.30 Uhr auf dem Kornmarkt statt.

“Ich freue mich, unsere Spitzenkandidatin und Fraktionsvorsitzende zum Wahlkampfendspurt in Trier begrüßen zu dürfen”, sagt sagt Katrin Werner, Direktkandidatin im Wahlkreis Trier und Vorsitzende des Landesverbandes Rheinland-Pfalz der Linken. “Nur wenige Politiker können die sozialen Probleme in Deutschland so klar und verständlich auf den Punkt bringen. Sahra Wagenknecht steht für einen Wandel in unserem Land, den es mit den anderen Parteien nicht geben wird.”

Neben der Rede Wagenknechts und der Begrüßung von Werner wird der Nachmittag von regionalen Künstlern musikalisch begleitet. Interessierte Bürger können sich über die Wahlziele der Linken informieren, mit lokalen Polotikern ins Gespräch kommen und Informationsmaterial mitnehmen. (tr)



