Sammeln für Frauen und Kinder in Not

TRIER. Eine spontane Idee wurde zu einer erfolgreichen Hilfsaktion: Kathrin Hegner, Mosel-Weinkönigin 2017/18, sammelte in ihrem Amtsjahr Spenden für den Sozialdienst Katholischer Frauen in Trier. Sie verzichtete bei ihren zahlreichen Auftritten als Gebietsweinkönigin auf Blumensträuße und Geschenke und bat die Veranstalter stattdessen um eine Spende. So kamen von ihrer Krönung im September 2017 bis zur Wahl ihrer Nachfolgerin im September 2018 fast 6.600 Euro an Spenden zusammen. Kathrin Hegner stockte den Betrag aus eigener Tasche auf und überreichte nun einen Scheck über 7.000 Euro an den Sozialdienst Katholischer Frauen in Trier. Das Geld kommt Müttern und Kindern in Notlagen zu Gute, die vom SKF in Trier betreut und versorgt werden.

Die Idee zu der Hilfsaktion sei entstanden, so die ehemalige Mosel-Weinkönigin, als zahlreiche Gratulanten am Tag nach ihrer Krönung in ihrem Elternhaus in Waldrach Blumensträuße überreichten und schon bald alle Vasen im Hause Hegner belegt waren. Da auch bei den meisten der Werbeeinsätze und Auftritte der Weinkönigin von den Veranstaltern ein Präsent oder Strauß überreicht wird, war klar, dass es im Laufe des Amtsjahres Blumen im Überfluss geben würde. An einem einzigen Wochenende können fünf oder mehr Sträuße für eine Weinhoheit zusammenkommen.

So sehr sie die Blumengrüße auch schätze, so habe sie dann doch überlegt, ob das viele Geld dafür nicht sinnvoller eingesetzt werden könne, so Kathrin Hegner. Über ihre Mutter kam sie in Kontakt mit Helga Kudjer-Lauer vom SKF und dann war schnell klar, dass sie in ihrem Amtsjahr für die Frauen und Kinder in Notlagen sammeln möchte, die im Annastift, im Haus Maria Goretti und den anderen Einrichtungen des SKF betreut werden. “Die Hilfe für Frauen ist eine Herzensangelegenheit für Kathrin“, bestätigte Helga Kudjer-Lauer. Der SKF stellte für die Spendenaktion Werbematerial und Spendendosen mit einem Foto der damaligen Mosel-Weinkönigin zur Verfügung.

Ihr Appell, die wohlgemeinten Blumen durch eine Spende zu ersetzen, sei von vielen Veranstaltern sehr positiv aufgenommen worden, so die 25-Jährige. Auch von einigen Moselwinzern habe sie großzügige Spenden für ihre Aktion erhalten. Als sie im vergangenen September dann ihre Nachfolgerin Laura Gerhardt in Bernkastel-Kues krönte, wurden die Spendendosen des SKF von den rund 250 Gästen ebenfalls großzügig gefüllt, und letztlich kam die stolze Summe von rund 6.572 Euro zusammen.

“Kathrin hat ihr Amt genutzt, um Menschen zu helfen, die es nicht so gut im Leben haben“, sagte Regina Bergmann, Geschäftsführerin des SKF in Trier, bei der Spendenübergabe in der Geschäftsstelle in der Trierer Krahnenstraße. Über die großartige finanzielle Hilfe hinaus habe die ehemalige Mosel-Weinkönigin diesen hilfsbedürftigen Menschen damit auch eine Lobby gegeben. Das sei sehr wichtig, so Regina Bergmann, da alleinerziehende junge Mütter, wohnungslose oder psychisch kranke Frauen auch in der heutigen Gesellschaft noch häufig ausgegrenzt würden. Regina Bergmann dankte der fleißigen Spendensammlerin “im Namen aller Mütter, Kinder, Schwangeren, Wohnungslosen und auch der Nutzer der Trierer Tafel“. Bei einer Führung mit Regina Bergmann durch die kürzlich komplett sanierten sowie noch im Umbau befindlichen Wohngruppen für Mütter und Kinder sowie die Notaufnahmeeinrichtung machte sich Kathrin Hegner ein Bild von den vielfältigen Leistungen des SKF Trier. Viele der Aufgaben könne der SKF nur durch Spenden finanzieren, sagte Regina Bergmann.

Kathrin Hegners Idee hat auch schon Schule gemacht: Die seit September 2018 amtierende Mosel-Weinkönigin Laura Gerhardt aus Traben-Trarbach hat den Benefizgedanken ihrer Vorgängerin aufgenommen und sammelt nun in ihrem Amtsjahr für Annas Verein e.V., der kranken Kinder hilft.

Weitere Informationen zum Sozialdienst Katholischer Frauen erhalten Interessierte unter diesem Link. Der SKF hat Spendenkonten bei der Sparkasse Trier und der Pax Bank und freut sich über Unterstützung für seine Arbeit.

Informationen über Annas Verein und Möglichkeiten zur Unterstützung gibt es im Internet. Ein Spendenkonto ist bei der Sparkasse Mittelmosel eingerichtet. (tr)



Drucken