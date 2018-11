TRIER. Das Sommerfestival Porta³ begeistert seit 2015 Tausende Besucher. Im kommenden Jahr finden die Konzerte auf dem Vorplatz der Porta Nigra vom 19. bis 22. Juni statt. Mit Samy Deluxe steht nun ein erster hochkarätiger Künstler fest. Damit lüften die Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm) und Popp Concerts das erste Geheimnis rund um das Line-Up der Open Air-Reihe. Tickets sind ab Montag, 3. Dezember, von zehn Uhr an erhältlich.

Samy Deluxe & das DLX Ensemble präsentieren “SaMTV Unplugged live 2019”. Und zwar nicht irgendwo: Die Gruppe um Rapper Samy Deluxe kommt an die Mosel und spielt das Samstag-Konzert des Porta³-Festivals am 22. Juni.

Ende der 90er lehnte, der Sage zur Folge, ein Major Label AR das Dynamite De-luxe Demo mit der Begründung ab, dass es noch nicht das gewisse Etwas habe. Gut 20 Jahre, 13 Alben, unzählige Mixtapes und etwa eine Milliarde legendäre Features später hat der Wickeda MC Anfang April auf der MTV Unplugged Bühne abschließend bewiesen, dass er als Kind in einen Topf gewisses Etwas gefallen sein muss. Mit “MiMiMi”, “Haus am Mehr” oder “Papa weint nicht” erforscht Samy neue Perspektiven auf Themen, die ihn schon länger begleiten. Auf “Was ich fühl” bestätigt Samy, dass er zufrieden ist, wenn er das Resümee seiner Karriere zieht. Und genau das tut er und performt dieses Resümee in Form seines “SaMTV Un-plugged”.

Oliver Thome, Geschäftsführer von Popp Concerts, sagt: “Mit Samy Deluxe haben wir einen Ausnahmekünstler verpflichtet, der sein Publikum mit viel Wortwitz und intelligenten Texten begeistert. Nicht umsonst zählt er seit Jahren zu den festen Größen in der deutschen Hip-Hop-Szene und hat das Genre stilistisch geprägt. Die “SaMTV Unplugged Show” ist wie geschaffen für das einmalige Ambiente von Porta Hoch 3.”

“Wir haben die Basis für ein tolles Programm im Juni 2019 geschaffen”, so Norbert Käthler, Geschäftsführer der ttm. “Die Künstler schätzen das tolle Ambiente vor der Porta. Mit diesem Format erfüllen wir unsere Aufgabe, die Welterbestätten von Trier in Szene zu setzen.”

Karten zum Samy-Deluxe-Konzert sind ab Montag, 3. Dezember, an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich unter kartenvorverkauf-trier.de und der Tickethotline 0651-9941188. Alle Infos auch auf poppconcerts.de.

Extra

SaMTV Unplugged live 2019

Samstag, 22. Juni 2019

Porta³ Festival, Open Air in Trer

Tickets: 40,75 € (Kundenendpreis)

Vorverkauf Start: Montag, 3. Dezember 2018, 10 Uhr

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr



