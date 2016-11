Schandfleck verschwindet

TRIER. Der Schandfleck in Sichtweite zum Weltkulturerbe Porta Nigra ist demnächst verschwunden. Die Stadt hat das letzte, unansehnliche Loch zur ehemaligen Fußgänger-Unterführung vor dem Hotel-Restaurant “Zum Christophel” geschlossen. Die Arbeiten sind auf der Zielgeraden. Mehr als fünf Jahre sind vergangen, seit das Trierer Online-Magazin 16VOR erstmals über die Beschwerden von Anliegern, Touristen und Trierern berichtet hatte. Nun gehört der Schandfleck bald der Vergangenheit an.

2006 schloss die Stadt die Fußgänger-Unterführung, die in den 1960er Jahren angelegt worden war und dem damaligen Zeitgeist entsprach: Autos oben, Menschen unter der Erde. Bereits 2005 hatte die Stadt mit der “Renaturierung” des Areals begonnen und wieder oberirdische Fußgängerwege angelegt. Nach zehn Jahren ist nun auch das letzte Loch gestopft − mit insgesamt 40 Tonnen Schotter und einer Stahlbetonwand. Nach Abschluss der Füllarbeiten soll die Fläche gepflastert werden. Die ehemalige Unterführung dient heute in den Sommermonaten als Fahrradgarage, wo Velos auch ausgeliehen werden können. Der Zugang für die Radgarage liegt unmittelbar neben der Porta. (et)