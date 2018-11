TRIER. Der letzte Workshop 2018 der Trierer Schatzkammer-Kids am Samstag, 1. Dezember, elf Uhr, in der Stadtbibliothek Weberbach steht unter dem Motto “Ratz-Fatz-Sterne”. Die Teilnehmer im Alter von acht bis elf Jahren basteln ihre eigene Weihnachtsdekoration mit Sternen aus Butterbrottüten, die zusammengefaltet auch als Weihnachtspost verschickt werden können. Eine Teilnahme am Workshop ist möglich nach vorheriger Anmeldung per Telefon (0651/718-1427 oder -1429) oder E-Mail: schatzkammer@trier.de. (tr)



