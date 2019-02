Schatzkammer – Mittelalterliche Schreibwerkstatt

TRIER. In den Winterferien lädt die Schatzkammer der Stadtbibliothek Weberbach interessierte Kinder und Jugendliche zu einer mittelalterlichen Schreibwerkstatt ein. Bei dem Workshop am Dienstag, 26. Februar, neun bis 11.30 Uhr, lernen die Teilnehmer nach einem Rundgang durch die Schatzkammer verschiedene Materialien kennen, die damals beschrieben wurden, wie Pergament und Papyrus. Außerdem können sie gemalte Anfangsbuchstaben (Initialen) selbst gestalten. Für die Schreibwerkstatt ist eine vorherige Anmeldung erforderlich per Telefon (0651/718-1427) oder E-Mail: schatzkammer@trier.de. (tr)



