Schlägerei zwischen Fußball-Hooligans

TRIER. Fußball-Hooligans haben sich am späten Freitagabend in der Rindertanzstraße eine Schlägerei auf offener Szene geliefert. Etwa 30 Hools waren beteiligt. Die Polizei spricht von ″Problemfans″ aus Trier und Frankfurt. Als die Beamten in der Innenstadt eintrafen, war die Schlägerei in vollem Gange. Sie konnte nur durch weitere Kräfte des Polizeipräsidiums und der Bundespolizei beendet werden.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass es am Abend während einer Musikveranstaltung zu der Auseinandersetzung zwischen den rivalisierenden Hooligans der Fußballvereine aus Trier und Frankfurt gekommen war. Wegen Verletzungen mussten zwei Schläger in einem Trierer Krankenhaus versorgt werden. Drei Mitglieder der Frankfurter Hooliganszene wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen. Die meisten Hools konnten allerdings flüchten.

Zeugen und/oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier, Telefon 0651/9779-3200, in Verbindung zu setzen. (tr)