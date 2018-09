SCHMIT-Z: 25 Jahre für Vielfalt, Toleranz und Akzeptanz

TRIER. Mit einer einer festlichen Gala in der Europahalle feiert der Verein SCHMIT-Z am 27. Oktober nicht nur 25 Jahre für Vielfalt, Toleranz und Akzeptanz sondern auch sein 25-jähriges Bestehen.

Als besonderer Stargast konnte die bundesweit bekannte Band Glasperlenspiel gewonnen werden, welches als Duo/Dj Set einige ihrer Songs präsentieren.

Der bekannte Musikkabarettist Holger Edmaier wird den Abend moderieren. Selbstverständlich sind die SCHMIT-Z Family und die neu gegründete Rosa Garde mit dabei. Aber auch befreundete Künstler werden diesen Abend performen: aus Luxemburg die Saxophonband Böf’s sowie aus Trier Mitglieder des Tufa-Musical-Ensembles, The Suredreams, und die Showtanzgruppe Partyalarm.

Zu den Gästen des Abends gehört auch die Stadtgarde Augusta Treverorum. Die Gala steht unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsidentin Malu Dreyer, zudem haben sich Bundesjustizministerien Katarina Barley und Oberbürgermeister Wolfram Leibe angekündigt.

Der Trägerverein SCHMIT-Z e.V. hat in den letzten Jahren in Trier einiges bewegt wie z.B. das Betreiben des Zentrums in der Mustorstraße, die Rosa Sitzungen, den Christopher Street Day, zahlreiche Theaterproduktionen in der Tufa aber auch mehrere Projekte zur Schulaufklärung, Coming-out-Beratung, Trans*Beratung und ist anerkannter freier Träger der Jugendhilfe, um nur einige Punkte aufzuzählen aufzuzählen. Dies soll mit einer festlichen Gala in der Europahalle gebührend gefeiert werden.

Vor Showbeginn ist ab 19 Uhr im Foyer ein Sektempfang. Um festliche Kleidung wird gebeten. (tr)



