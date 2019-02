Schmitt gratuliert Trierer Band “Steilflug”

TRIER. Kulturdezernent Thomas Schmitt hat der Trierer Band “Steilflug” zum Gewinn des Deutschen Rock- und Pop-Preises in der Kategorie Hardrock gratuliert. Die seit 2011 bestehende Band tritt bundesweit auf, sei aber auch froh, wenn sie Unterstützung aus der Heimatstadt bekommt, sagte Sänger Chris Steil bei einem Termin im Rathaus. Schmitt sagte, er sei stolz, wenn eine Trierer Band einen solchen Preis bekomme, und versprach, gemeinsam mit Jan Hoffmann von der Trier Tourismus und Marketing GmbH, dass die Hardrocker in diesem Jahr auch in Trier bei einer Veranstaltung auftreten dürfen, entweder beim Wunschbrunnenhof oder beim Altstadtfest. (tr)



