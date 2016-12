Schmuck aus Idar-Oberstein: Einblicke ins Ausstellungsprojekt

TRIER. Der Campus der Hochschule Trier für Schmuck und Edelstein in Idar-Oberstein genießt ein weltweites Ansehen: Studierende aus der ganzen Welt entwickeln hier kreative Schmuck-Ideen und prägen anschließend als Designer die Trends. Theo Smeets, Professor in Idar-Oberstein, gibt am Dienstag, 20. Dezember, 19 Uhr, im Stadtmuseum einen Einblick in die Ausstellung “Neuer Schmuck aus Idar-Oberstein”, die aktuell im Simeonstift zu sehen ist. In einem Bildvortrag geht es zunächst um den Prozess des Schmuck-Gestaltens, anschließend kommentiert der Referent die Arbeiten der Studierenden und AbsolventInnnen in der Ausstellung. Die Veranstaltung dauert ungefähr eine Stunde, der Eintritt beträgt sechs Euro; Studierende haben freien Eintritt. (tr)

dt Erstellt am Autor