Schneller Fahndungserfolg der Polizei

TRIER. Einen versuchten Raubüberfall, der dank der beherzten Initiative von Passanten jedoch verhindert werden konnte, meldet die Polizei Trier. Leidtragender war ein älterer Herr, der am Pfingstmontag gegen 15:50 Uhr auf dem Nachhauseweg in Trier-Süd kurz vor seiner Wohnung auf dem Gehweg unvermittelt von hinten zu Boden gestoßen wurde. Zwei Täter fixierten den Mann am Boden und durchsuchten ihn nach Wertgegenständen.

Als sich Fußgänger näherten, ließen die Täter von dem Mann ab und flüchteten. Einer der Fußgänger konnte zunächst noch die Verfolgung aufnehmen, musste dann aber abbrechen. Durch weitere engagierte Zeugen gelang es die Fluchtrichtung weiter zu verfolgen und die beiden Täter letztlich in einem Gartengrundstück zu stellen und festzunehmen.

In diesem Zusammenhang bedankt sich die Polizei bei den Zeuginnen und Zeugen für die gezeigte Zivilcourage. Der ältere Herr, so die Polizei, sei bei der Tat glücklicherweise nicht verletzt worden. (rl/tr)



