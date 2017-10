“Schola Romana“ – Römische Schule im Landesmuseum

TRIER. Schreiben wie die Römer?! Am Sonntag, 15. Oktober, dem letzten Herbstferientag haben Kinder im Rheinischen Landesmuseum Trier die Möglichkeit, wie einst ihre römischen Altersgenossen selbst zu Griffel und Wachstafel zu greifen.

Wie und was lernten die Kinder in der Römerzeit? Anhand von faszinierendem Anschauungsmaterial zeigt “Schola Romana“, wie Schreiben, Lesen und Rechnen erlernt wurden. Kurzweilige Unterrichtseinheiten laden dazu ein, mehr über die römische Schule zu erfahren. Daneben gibt es eine spannende Mitmachaktion, bei der die Kinder selbst mit einem Griffel auf Wachstafeln schreiben. Auch Tintenfass und Papyrusrollen dürfen natürlich nicht fehlen. So fällt der Abschied von den Ferien nur halb so schwer. (tr)



