Schottischer Rock. Britischer Pop. Schweizer Soul.

LUXEMBURG. Eines der weltweit renommiertesten Musik-Events macht auch 2016 wieder Station in der Region. Am Donnerstag, 24. November, gastiert die "Night of the Proms" bereits zum sechsten Mal in der Coque in Luxemburg. Wie immer haben die Organisatoren eine exzellente Mischung aus Rock, Pop, Soul und Klassik zusammengestellt, die auch bei der 2016er-Ausgabe eine perfekte Show bieten wird.

Die "Night of the Proms" hat ihren Ursprung in Belgien, wo sie bereits seit 26 Jahren veranstaltet wird. Seit nunmehr 16 Jahren begeistert die Show eine stetig wachsende Fangemeinde in immer mehr europäischen Ländern und sogar in Übersee. Hier trifft Klassik auf Pop, Arie auf Charthit, Anzug auf Lederjacke, Stilettos auf Chucks und Tschaikowsky auf Boy George.

Mit den Simple Minds, Ronan Keating, Natasha Bedingfield, Stefanie Heinzmann, John Miles und Time For Three gibt der Veranstalter des Klassik-trifft-Pop-Spektakels die Künstler der diesjährigen Ausgabe der Night of the Proms bekannt. Unter der Leitung der neuen Dirigentin Alexandra Arrieche werden das Orchester "Il Novecento" und der Chor "Fine Fleur" die Stars aus Rock und Pop auf einer musikalischen Reise durch die letzten drei Jahrhunderte populärer Musik begleiten.

Simple Minds

Als eine der erfolgreichsten Bands der 80er und 90er Jahre verkauften sie bis heute über 60 Millionen Alben. Ihre Hits "Don´t You (Forget About Me)", "Alive and Kicking", "Sanctify Yourself" oder "Belfast Child" gehören seit 30 Jahren zum Besten des britischen Pop. Zusammen mit dem Sinfonieorchester Il Novecento und dem Chor Fine Fleur präsentieren sie auch in diesem Jahr ihre bekanntesten Songs in sinfonischem Gewand.

Ronan Keating

Mit seiner unverwechselbaren Stimme und Pophits wie "When You say nothing at all", "Life is a Rollercoaster", "Father and Son" oder "If tomorrow never comes" prägte Ronan Keating seit seinem Debüt als Mitglied der 90er Jahre Erfolgsgruppe Boyzone die Radiolandschaft wie kaum ein anderer und wird bei der "Proms" mit seinen Hits für Gänsehaut-Momente sorgen. Ronan ist im Duett mit Elton John im Madison Square Garden aufgetreten, hat zweimal für den Papst gesungen und alles von der Miss-World-Zeremonie bis hin zum Eurovision Song Contest und den MTV Awards moderiert. Er war zusammen mit Yusuf Islam (Cat Stevens) im Studio, hat eine Autobiographie geschrieben und ist in aller Welt aufgetreten. Er hat Westlife zum Durchbruch verholfen, unter anderem den renommierten BMI European Song Writing Award, einen Ivor Novello Award und zwei World Music Awards gewonnen, wurde zum Goodwill Ambassador der Vereinten Nationen ernannt und tourt momentan weltweit, um sein neues Album "Time of my Life" zu bewerben. Bei der "Night of the Proms" wird er beweisen, dass er als ausgezeichneter Live-Künstler auch in Begleitung eines Sinfonieorchesters die Hallen zum Beben bringen kann.

Natasha Bedingfield



Mit Natasha Bedingfield konnte ein britischer Star mit atemberaubendem Charisma gewonnen werden, deren Stimme nicht nur Radios zum Schmelzen bringt. 2004 schossen die Singles "Unwritten" und "These Words" an die Spitze der Charts und in die Ohren von Millionen begeisterter Fans. Ihr Debütalbum spazierte mit Leichtigkeit von Null auf Platz eins in den britischen Charts. Mit "Soulmate" schrieb Sie 2007 einen weiteren Welthit. Ein Journalist beschrieb sie damals so: "Nehmen Sie Nelly Furtado, mischen Sie eine Portion Gwen Stefani darunter und garnieren Sie das Ganze mit einer Prise P!NK und Christina Aguilera."

Stefanie Heinzmann

Seit ihrem 2008er Durchbruchsdebüt "Masterplan" zählt sie zu den erfolgreichsten, außergewöhnlichsten und mitreißendsten Sängerinnen innerhalb der europäischen Poplandschaft. 2007 gewann sie den von Stefan Raab im Rahmen seiner Fernsehshow TV total konzipierten Castingwettbewerb. Ihr Song "My Man is a Mean Man" wurde mit Gold in Deutschland und Doppel-Platon in der Schweiz ausgezeichnet. Unglaublich viel ist passiert im Leben der Pop- und Soulsängerin aus dem Schweizer Wallis, die nun mit ihrem vierten Album einen weiteren wichtigen Schritt in ihrer Karriere vollzieht. Nach unzähligen Platin- und Goldauszeichnungen, ausverkauften Touren, Zusammenarbeiten mit Weltstars wie Tower of Power, Joss Stone, Lionel Richie oder Ronan Keating, zahlreichen Ehrungen wie dem ECHO, dem Swiss Music Award oder dem Kids Choice Award beweist sie nun, wie toll ihre Songs auch in Begleitung eines Sinfonieorchesters klingen können.

Time For Three

Über die diesjährigen Klassiksolisten sagte Sir Simon Rattle: "Time for Three sind die Zukunft der Musik“. Zachary De Pue (Geige), Nicolas Kendall (Geige) und Ranaan Meyer (Bass) sind Time for Three. In ihrer Heimat, den USA, feiert man sie als die erste klassisch ausgebildete Garagen-Band. Time for Three entziehen sich mit einer höchst ansteckenden Mischung aus Virtuosität, Originalität und effektvoller Bühnenshow erfolgreich dem musikalischen Schubladendenken. Sie spielen Musik von Bach und Brahms mit ebensolcher Leidenschaft und Können wie ihre eigenen Arrangements von Songs von den Beatles, Kanye West und Coldplay – wenn das nicht perfekt zum Credo der "Night of the Proms" passt?

John Miles

Selbstverständlich wird auch dieses Jahr John Miles als einer der Grundpfeiler des erfolgreichsten Tourneefestivals Europas wieder mit an Bord sein. John Miles, der mit seinem Hit "Music (was my first love)" nicht nur die Hymne der "Night of the Proms" liefert, beweist seit mehr als einem Vierteljahrhundert bei der "Proms" seine exzellente Musikalität am Piano und an der Gitarre. Seine Interpretationen berühmter Pop- und Rocksongs, denen er seinen unverkennbaren Stempel aufdrückt, reißen das Publikum regelmäßig zu Begeisterungsstürmen hin.

Wie keine andere Veranstaltung steht die "Night of the Proms" für den Brückenschlag zwischen allen musikalischen Genres. Genau diese Mischung hebt sie von allen anderen Konzerten ab und verleiht ihr einen unvergleichlichen Erlebniswert. Dass sich in jedem Jahr viele der mehr als 100.000 Menschen Karten für die Shows im Vorverkauf sichern, ohne zu wissen, welche Stargäste sie erwarten, ist Ausdruck für das über die Jahre gewachsene und immer wieder bestätigte Vertrauen der Fans in die Qualität der Shows.

Ein Garant dafür ist unter anderem das 75-köpfige Sinfonieorchester Il Novecento, das die Veranstaltungsreihe bereits von Beginn an begleitet und mit unglaublicher Spielfreude und Brillanz zwischen den unterschiedlichen musikalischen Stilen und Epochen changiert. Und auch die "Hausband" der Proms, die Electric Band um John Miles, steht als verlässliche Größe für das Proms-Gütesiegel. Schließlich machen ein überwältigendes Licht- und Projektionsdesign und ein erstklassiger Sound die "Night of the Proms" zu einem unvergesslichen audiovisuellen Musikhappening.

Die Night of the Proms VIP-LOUNGE beinhaltet

♦ Premium Seat mit bestem Blick auf die Bühne

♦ Zutritt zur VIP-LOUNGE (geöffnet ab 18.30 Uhr vor der Veranstaltung sowie nach der Veranstaltung)

♦ hochwertiges Catering inklusive Getränke

♦ Zugang über separaten VIP-Eingang

♦ Garderobe

♦ Gästebetreuung durch Servicehostessen

Tickets ab 59 Euro

Weitere Infos und Tickets finden gibt es unter coque.lu. (tr)