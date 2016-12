Schraut Direktkandidatin der Tierschutzallianz

TRIER. Die “Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz” hat auf ihrer Kreismitgliederversammlung im Schroeders Stadtwaldhotel in Trier ihre Kandidatin für den Bundestagswahlkreis Trier/Trier-Saarburg gewählt. Die Landesvorsitzende der Partei und Spitzenkandidatin auf der Landesliste, Liane Schraut, wurde zur Direktkandidatin gekürt. Die 56-jährige Triererin wurde einstimmig gewählt. Ferner wurde auf dem Landesparteitag beschlossen, am 17. Dezember in der Trierer Fussgängerzone (bei der Commerzbank) mit einem Stand zum Thema “Tiere sind keine Weihnachtsgeschenke” zu informieren.

Schraut will sich in erster Linie für den Tierschutz einsetzen:

♦ Verbot von Wildtierdressuren im Zirkus

♦ Verbot des Schrädderns männlicher Kücken

♦ Abschaffung der Rasselisten in Bezug auf sogenannte “Kampfhunde”

♦ Hundesteuer muss zweckgebunden verwendet werden, etwa für Tierheime oder auch Auslaufflächen

♦ Abschaffung der tagelangen Tiertransporte

♦ Abschaffung der Massentierhaltung

♦ Schließung von Delphinarien

Weitere Forderungen der Partei im Wahlkampf sind:

♦ bedingungsloses Grundeinkommen

♦ Freigabe/Legalisierung unter bestimmten Bedingungen von Cannabis (Entkriminalisierung der Konsumenten)

♦ Volksentscheide auf Bundesebene

♦ Senkung der Sperrklausel bei Bundestagswahlen auf drei Prozent

♦ Einheitliches Schulsystem, Schluss mit dem Chaos “16 Länder-16 verschiedene Schulsysteme”

♦ Nein zu TTIP und gegen CETA (tr)