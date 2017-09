Schülertag am Campus für Gestaltung

TRIER. Für Schülerinnen und Schüler bietet sich am Freitag, 29. September, von 9 bis 16 Uhr erneut die Gelegenheit, auf dem Paulusplatz in das Leben am Campus für Gestaltung der Hochschule Trier einzutauchen. In den sechs Studiengängen Architektur, Intermedia Design, Innenarchitektur, Kommunikationsdesign, Modedesign sowie Edelstein und Schmuck wird es zu diesem Anlass diverse Workshops und Mappenberatungen geben, die interessierten Schülerinnen und Schülern einen ersten Eindruck vom Studium am Fachbereich Gestaltung vermitteln.

Am Schülertag wird erläutert, worauf es bei der Wahl eines kreativen Studiums ankommt. Professorinnen und Professoren wie auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten bei der Erstellung der Bewerbungsmappe und führen durch Werkstätten und Ateliers. Außerdem könnenWorkshops zu Themen wie Fotografie, Lichtmalerei, Film oder Schmuck besucht werden. Insgesamt also ein Tag voller Kreativität und neuen Eindrücken. Im Anschluss an denSchülertag rundet die Veranstaltung “City Campus trifft Illuminale“ diesen informativen Tag ab.

Anmeldung und weitere Informationen unter diesem Link.



Drucken