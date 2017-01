Schüsse im Parkhaus – Mutmaßlicher Schütze angeklagt

TRIER. Die Staatsanwaltschaft Trier hat gegen den 30-jährigen Mann aus dem Raum Trier, der am 14. Dezember 2016 im Kauf-Parkhaus in Trier zwei Schüsse mit einer Schreckschusswaffe abgegeben haben soll, Anklage erhoben. Ihm werden Verstöße gegen das Waffengesetz sowie zwei Fälle des Diebstahls mit Waffen zur Last gelegt.

Der Beschuldigte ist nach dem Ergebnis der von der Kriminalpolizei Trier geführten Ermittlungen verdächtig, in drei Fällen zwischen November und Dezember 2016 im Stadtgebiet von Trier eine Schreckschusswaffe mitgeführt zu haben, ohne Inhaber des dafür erforderlichen sogenannten “kleinen Waffenscheins” zu sein. Zudem wird die Staatsanwaltschaft ihm Diebstahl und versuchten Diebstahl vor.

Das Amtsgericht Trier muss jetzt über die Zulassung der Anklagte und die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden. Ein Termin zur Hauptverhandlung ist noch nicht bestimmt. Der Mann befindet sich seit seiner Festnahme am 14. Dezember in Untersuchungshaft. (tr)

