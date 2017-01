Schulabschlüsse mit kaufmännischem Bezug

TRIER. Schulabschlüsse und Weiterbildungsprogramme mit betriebswirtschaftlichem Bezug bietet die Kaufmännische Privatschule Eberhard in Trier seit über 65 Jahren. Am 2. Februar von 16 bis 18 Uhr stellen Lehrer die verschiedenen Bildungsgänge Jugendlichen und jungen Erwachsenen im BiZ der Agentur für Arbeit Trier (Dasbachstraße 9) vor.

Schüler mit Berufsreife (Hauptschulabschluss) erhalten an der Kaufmännischen Privatschule Eberhard die Möglichkeit, in der zweijährigen Berufsfachschule die Mittlere Reife zu erwerben. Schüler, die die Mittlere Reife oder das (Fach-)Abitur schon haben, können in der einjährigen Höheren Berufsfachschule kaufmännische Grundkenntnisse sowie den Abschluss “Betriebswirtschaftlicher Assistent” erlangen. Das Weiterbildungsangebot für Erwachsene beinhaltet zum Beispiel Abendkurse in Buchführung, Tastschreiben, Word und Excel.

Nähere Informationen gibt es im BiZ unter 0651/205-5000 oder trier.biz@arbeitsagentur.de. (tr)

