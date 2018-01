Schulanmeldung für zukünftige Fünftklässler an der IGS

TRIER. Ende Januar bietet die Integrierte Gesamtschule (IGS) Trier mit gymnasialer Oberstufe drei Termine für Anmeldungen an: Samstag, 27. Januar, von 8 bis 13 Uhr, Montag, 29. Januar, von 16 bis 20 Uhr und Dienstag, 30. Januar, von 16 bis 19 Uhr. Danach sind Anmeldungen nur noch möglich, falls nicht alle Plätze in einer der vier zu bildenden Klassen vergeben werden konnten. Zu beachten ist, dass die Anmeldezeiträume der Integrierten Gesamtschule vor den Anmeldeterminen anderer staatlicher weiterführender Schulen liegen.

Neu ist, dass in diesem Schuljahr Kinder erstmals nicht mehr ganztags angemeldet werden müssen, sondern auch den Halbtag wählen können. Nur an einem Nachmittag findet auch für die Halbtagskinder verpflichtender Unterricht bis 16 Uhr statt. Dann tagt der Klassenrat, durch den die Klassengemeinschaft gestärkt werden soll, und das Fach “Offenes Lernen“ wird unterrichtet. Dabei erlernen die Schüler systematisch Lernmethoden und trainieren Lernstrategien. Unterrichtsende an den übrigen Tagen ist für diese Kinder um 13 Uhr.

Wie bisher können Eltern ihre Kinder auch für den Ganztag anmelden. Für die Ganztagsschüler hat die IGS wieder eine Vielzahl von Arbeitsgemeinschaften in den Bereichen Technik, Musik, Kunst, Natur und Sport zur Auswahl. Der Ganztagsschulbetrieb endet montags bis donnerstags um 16 Uhr und freitags um 13 Uhr.

Die Schulleitung der IGS sieht diese Erweiterung um das Halbtagsangebot als einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer “Schule für Alle“, an der Kinder und Familien mit unterschiedlichsten Bedürfnissen eine Chance erhalten, das Angebot der Gesamtschule wahrzunehmen. (tr)



