Schulbuchausleihe bis 9. Juni beantragen

TRIER. Eltern, andere Sorgeberechtigte oder volljährige Schüler, die die kostenpflichtige Schulbuchausleihe nutzen möchten, müssen ihre Bestellung für das kommende Schuljahr bis spätestens 9. Juni über das Onlineportal www.lmf-online.rlp.de vornehmen.Darauf weist das Amt für Presse und Information der Stadt Trier hin.

Dies ist laut Pressemitteilung auch erforderlich, wenn im laufenden Schuljahr bereits eine Teilnahme erfolgte. Die Anmeldung ist verbindlich (Registrierung und Bestellung). Nach Ablauf der Frist können Anmeldungen nicht mehr berücksichtigt werden, es sei denn, der Grund der Verzögerung ist nachweislich nicht von den Anmeldenden zu vertreten. In den vergangenen Wochen waren an den Schulen in städtischer Trägerschaft Info-Briefe zu dem Ausleihverfahren mit einem Freischaltcode für das Internet-Portal verteilt worden. (tr)



