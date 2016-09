Schulische Qualitätsentwicklung vorantreiben

TRIER. Schüler auf dem bestmöglichen Weg auf das Leben vorbereiten. Das sei die Aufgabe von Schule. Zu diesem Anspruch gehöre es, sich immer weiterzuentwickeln. ‟Schulische Qualitätsentwicklung ist eine ständige Gestaltungs- und Entwicklungsaufgabe“, sagt Joachim Jung-Sion vom Institut für Lehrerfort- und Weiterbildung (ILF).

Acht Schulen aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland haben zwei Jahre am Projekt ‟Qualitätsentwicklung an katholischen Schulen“ (Queks) teilgenommen. Am 13. September haben sie im Rahmen einer Forums-Veranstaltung im Trierer Robert-Schuman-Haus ihre Zertifikate überreicht bekommen. Unter den teilnehmenden Schulen waren auch vier aus dem Bistum Trier, davon zwei aus Trier. Anhand der individuellen Situation schulspezifische Projekte definieren, Strukturen zur schulinternen Prozessteuerung entwickeln, individuelle Begleitung durch Schulentwicklungsberater, Workshops und Fortbildungen – das sind die Elemente von Queks.

‟Der Übergang von der Hauptschule zur Realschule Plus war für die Schule St. Maximin in Trier Anlass, sich noch weiter mit der Schärfung ihres Profils zu beschäftigen‟, sagt Schulleiter Franz-Josef Becker. ‟Das Kind steht bei uns immer Mittelpunkt“, erklärt er weiter. Stärkere und Schwächere sollen gefördert werden. Beim Prozess selbst sollte eine höchstmögliche Transparenz geschaffen werden, das ganze Kollegium wurde beteiligt. ‟Wir haben im Laufe des Prozesses viele Impulse erhalten“, sagt Lehrerin Sabine Joksch-Uhl. Zudem haben sie das Programm der Wahlpflichtfächer weiter angepasst, um allen Zweigen der Schule gerecht zu werden. An der Form der pädagogischen Konferenzen wurde gearbeitet, Abläufe und die Zusammenarbeit mit den Eltern noch stärker entwickelt. Zudem arbeitet die Schule noch intensiver an der Vernetzung mit staatlichen und gemeinnützigen Einrichtungen. Ziel sei es, sich zu einer integrativen Realschule Plus zu entwickeln.

‟Es ist für uns eine Chance, uns noch intensiver mit dem Thema Qualitätsentwicklung zu beschäftigen“, sagt Mario Zeck, Schulleiter vom Bischöflichen Angela-Merici-Gymnasium Trier.

Nach dem Ende des Projekts soll die Qualitätssteigerung unbegleitet weitergehen. Ziel soll sein, dass die Qualitätsentwicklung nachhaltig in den katholischen Schulen verankert wird.

Mit der Übergabe der Zertifikate an die acht Schulen beginnt für weitere acht Schulen das Projekt.

Weitere Informationen bei ILF Mainz, E-Mail: jung-sion@ilf.bildung-rp.de, Tel.: Tel.: 06131/2845-15. (tr)