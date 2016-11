Schulz verlässt CDU-Fraktion

TRIER. Friedl Schulz wird die Stadtratsfraktion der CDU verlassen. Der 56-jährige Mediziner bestätigte am Montag entsprechende reporter-Informationen. Am 17. November wird Schulz wohl zum letzten Mal für die Union im Stadtrat sitzen. “Aber vielleicht nehme ich die Sondersitzung zur Abwahl von Thomas Egger noch mit”, so Schulz am heutigen Montag gegenüber dem reporter, “danach ist allerdings definitiv Schluss.” Zu seinen Beweggründen wollte der 56-Jährige sich nicht äußern. In der CDU heißt es offiziell: Schulz ziehe sich wegen Arbeitsüberlastung zurück. Inoffiziell zieht Schulz nach reporter-Informationen mit dem Rückzug die persönliche Konsequenz aus seiner anhaltenden Kritik am schwarz-grünen Bündnis. Der Mediziner gilt neben Karl Biegel, Jürgen Backes, Horst Freischmidt, Thomas Albrecht und weiteren CDU-Stadträten seit jeher als scharfer Kritiker der Zusammenarbeit zwischen Union und Grünen. Das Bündnis wurde nach der Kommunalwahl 2014 von Ex-Parteichef Bernhard Kaster und Ex-Fraktionschef Ulrich Dempfle aus strategischen Überlegungen heraus im Hinblick auf die kommende Landtagswahl eingefädelt.

Der praktizierende Mediziner Schulz, der nebenberuflich als Mannschaftsarzt auch Eintracht Trier und die Zweitliga-Basketballer der Gladiators betreut, machte nie einen Hehl aus seiner Abneigung gegen das Bündnis mit dem Grünen. Nach der verlorenen OB-Wahl im Oktober 2014, als CDU-Kandidatin Hiltrud Zock knapp gegen den SPD-Mann Wolfram Leibe verlor, machte Schulz den damaligen Parteichef Kaster persönlich für die Niederlage verantwortlich. Zwischen dem ersten Wahlgang, als Zock mit knapp zehn Prozent vor Leibe lag, und dem zweiten Wahlgang am 12. Oktober wurde das geplante Bündnis zwischen CDU und Grünen öffentlich – unter anderem durch den inzwischen schon legendären Parteitag der Grünen am 1. Oktober 2014 im “Café Balduin”.

Zum Thema − Strategen an der Macht

Führende Grüne wollten auf dem Parteitag sogar die Unterstützung ihrer Partei für Zock durchsetzen, um so die schwarz-grüne Hochzeit früh zu zementieren. Doch das misslang. Der Hintergrund: Bei einer Zusammenarbeit zwischen CDU und SPD im Stadtrat drohte ein Abwahlantrag gegen Bürgermeisterin Angelika Birk (Grüne). SPD-Parteichef Sven Teuber hatte den Stein im Wahlkampf nach der massiven Kritik Dempfles an Birk ins Rollen gebracht. Auf dem Nominierungsparteitag für Zock äußerte Dempfle sich ähnlich wie später Teuber. Die Abwahl Birks schien nur noch Formsache zu sein. Doch dann schwenkte die CDU unter dem Einfluss Kasters und Dempfles und wegen der Vorgaben von Landeschefin Julia Klöckner um. Schließlich galt Schwarz-Grün auch als mögliche Option für die Zeit nach der Landtagswahl am 13. März 2016 und Trier als Versuchsfeld für die ungewöhnliche Liaison.

Die meisten Christdemokraten rechneten – ebenso wie führende Grüne – nach der Landtagswahl, unabhängig vom Ausgang, mit dem Ende für Schwarz-Grün in Trier. Doch der neue Parteichef Udo Köhler, der zunächst Kaster und kurz darauf auch Dempfle als Fraktionschef beerbte, setzte das Bündnis ungeachtet der massiven Kritik aus den eigenen Reihen und aus der Kreis-CDU unter der Doktrin seiner beiden Vorgänger fort. Im Theater-Skandal wurde offensichtlich, dass die Union aus Rücksicht auf den grünen Bündnispartner nur selten eigene Positionen beziehen konnte. Dass der Skandal um das Trierer Kulturhaus sich inzwischen über sechs Monate hinzieht, liegt nach Einschätzung vieler Beobachter auch an der Schwäche der CDU, die als nach wie vor stärkste politische Kraft im Rat mehr reagierte als agierte.

Für Schulz dürfte die Untätigkeit der CDU in der Abhängigkeit von den Grünen gerade in der Theater-Frage das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht haben. Hinzu kamen strittige Themen wie die Debatte über den Flächennutzungsplan (FNP), in der die Union ebenfalls aus Rücksicht gegenüber den Grünen auf Konfrontation zum eigenen Dezernenten Andreas Ludwig geht, sowie die Entscheidung zur umstrittenen Sanierung der Egbert-Schule, als die Christdemokraten die Zeche für den Abschluss des Bündnisses mit den Grünen zahlen mussten, während die Junge Union sich – ebenso wie SPD, FWG und FDP – für die neue Innenstadtschule starkmachte.

An der Klausurtagung der CDU am Wochenende in Horath (Hunsrück) nahm Schulz bereits nicht mehr teil. Denn auch die Grünen tagten, teils gemeinsam mit der Union, zur selben Zeit im Familienhotel im kleinen Hunsrückörtchen. Auch hier lautet die offizielle Begründung in der CDU: Schulz war wegen beruflicher Termine unabkömmlich. Inoffiziell glaubt daran aber selbst in den Reihen der Christdemokraten keiner.

Für Schulz wird Willi Winkler in den Stadtrat nachrücken. Winkler ist Mitglied der CDU im Ortsbeirat von Trier-Ruwer.

Extra – Linke

Paul Hilger, Stadtrat der Linksfraktion, hat sein Stadtratsmandat bereits aufgegeben. Für den stellvertretenden Fraktionschef Hilger rückt Therasia Goergen nach. Goergen ist für die Gewerkschaft “Erziehung und Wissenschaft” (GEW) aktiv. (et)

Extra – Theater

Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) hat am Theater nach reporter-Informationen ein siebenköpfiges Gremium installiert, das kommissarisch die Aufgaben des auf unbestimmte Zeit krankgeschriebenen Noch-Intendanten Karl Sibelius übernimmt. Dem Gremium gehören Verwaltungsdirektor Herbert Müller, die Spartenleiter Katharina John, Ulf Frötzschner, Susanne Linke/Waltraut Körver, Generalmusikdirektor Viktor Puhl sowie der Leiter des Künstlerischen Betriebsbüros (KBB), Marius Klein-Klute, an. Über die Nachfolge von Sibelius soll erst entschieden werden, wenn die Trennung vom Noch-Intendanten unter Dach und Fach ist. Am Donnerstag wird der Stadtrat abschließend über die Causa Sibelius entscheiden. (et)