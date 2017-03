“Schwarzer Tag für Trier”

TRIER/MAINZ. Der Bundesrat hat heute den Weg für die Einführung der umstrittenen Pkw-Maut freigemacht. “Der Beschluss des Bundestages vor einer Woche und der heutige des Bundesrates sind eine Versündigung an unserer Region. Anscheinend kennt die Mehrheit der Entscheidungsträger in Berlin nicht die gelebte europäische Wirklichkeit in Regionen wie der Trierer. So entfernt man sich vom Alltag der Bürgerinnen und Bürger”, echauffiert sich der Trierer Landtagsabgeordnete Sven Teuber (SPD) über den Beschluss auf Bundesebene zur Einführung der Maut für EU-Bürger. Auch die Landesregierung kritisiert die Entscheidung des Bundesrates. Die Maut sei “ein falsches Signal”, sagte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP).

Teuber sagte am Freitag in Trier, “dass in der Region zwischen Trier und Luxemburg zehntausende Menschen tagtäglich nationale Grenzen im europäischen Sinne überwinden”. Diese Grenzen seien nicht mehr wahrnehmbar, sie seien sogar unsichtbar. Dank offener Grenzen sei ferner “das kulturelle und wirtschaftliche Leben der europäischen Freunde eng miteinander vernetzt”.

“Nun wird auch in unserer Region wieder deutlich gemacht, dass hier Grenzen sind, die wir aber gar nicht wollen und auch nicht brauchen können. Der Wirtschafts- und Bildungsstandort Trier ist ohne Luxemburg, Frankreich und Belgien nicht vorstellbar. Wir wollen keine solchen Hürden, wie sie jetzt vonseiten des Bundesverkehrsministers Dobrindt wieder aufgebaut werden. Dass Dobrindt auch hiesige Bundestagsabgeordnete wie die Herren Kaster oder Schnieder von der CDU zur Mehrheit verholfen haben, ist umso unverständlicher und ein Bärendienst für die Region”, kritisiert Teuber. “Ich spreche damit stellvertretend aus, was viele Menschen in meinem Wahlkreis über die nun getroffene Entscheidung denken.”

“Die Hoffnung für Trier im Herzen Europas ohne Barrieren der Maut ruhten auf dem Bundesrat und der Initiative der rheinland-pfälzischen Landesregierung um Malu Dreyer und Verkehrsminister Volker Wissing. Ihr großer Einsatz für Ausnahmeregelungen in Grenzregionen wie Trier ist im besten Sinne für das reale Leben vor Ort gewesen. Leider wurden aber offensichtlich in den letzten Stunden vor Beschlussfassung in Berlin manche Bundesländer so von Vorteilen abseits der Maut überzeugt, dass Rheinland-Pfalz sich nicht mit den Bedenken durchsetzen konnte“, so Teuber, der sich zudem Gedanken zu den Auswirkungen macht: “Was dies nun für den lokalen Handel in Trier, den Wirtschaftsaustausch und das kulturelle Leben bedeutet, lässt sich nur erahnen. Trier wird immer eine Reise wert bleiben, aber unsere europäischen Freundinnen und Freunde werden sich nun einmal mehr überlegen, ob sie den Weg zu uns auf sich nehmen oder nicht. Das ist kein Europa, wie ich es mir als Trierer, überzeugter Europäer und Sozialdemokrat wünsche. Den Pulse of Europe scheinen vor Ort viele zu leben, aber in Berlin nicht überall Gehör zu finden”, kritisiert der Trierer SPD-Chef.

Mit der Absage an einen von Rheinland-Pfalz gewünschten und beantragten Vermittlungsausschuss heute im Bundesrat hat das Gesetzgebungsverfahren nun sein parlamentarisches Ende gefunden und wird nur noch auf europäischer oder juristischer Ebene zu stoppen sein. Auf kommunaler Ebene sei die SPD-Stadtratsfraktion im Hintergrund mit nahezu allen anderen im Rat vertretenen Fraktionen im Gespräch gewesen, “um auf unsere Initiative hin in der nächsten Woche durch eine Petition im Stadtrat ein klares Signal nach Berlin und einen Dank an den Bundesrat zu senden. Inwiefern dies nun noch sinnvoll erscheint, wird die SPD im Ältestenrat am Montag diskutieren”, so Teuber.

“Falsches Signal”

Auch die rheinland-pfälzische Landesregierung zeigte sich am heutigen Freitag enttäuscht, dass ihr Antrag im Bundesrat, die Pkw-Maut an den Vermittlungsausschuss zu überweisen, keine Mehrheit in der Länderkammer gefunden hat. “Für Rheinland-Pfalz als Land mit grenznahen Regionen sind die Ausnahmen für den kleinen Grenzverkehr sehr wichtig”, betonte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Die Aufgabe der Landesregierung sei es, die Bundesgesetze auf die Auswirkungen auf die Länder zu prüfen.

Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) betonte, dass die Maut gerade in Zeiten, in denen in der Europäischen Union der Zusammenhalt abnehme, ein falsches Signal zur falschen Zeit sei. “Die Maut widerspricht dem europäischen Gedanken der Freizügigkeit, des freien Waren- und Personenverkehrs”, sagte Wissing. Sie schwäche Einzelhandel und Tourismus gerade in grenznahen Regionen sowie die Wirtschaft insgesamt, warnte er.

Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) vermag in der Maut keinen konstruktiven politischen Gestaltungsansatz zu erkennen. “Die Maut hat keinerlei positive ökologische Lenkungswirkung. Sie ist mithin ein ökologisch und ökonomisch fragwürdiges Instrument”, so Höfken. Die Chance, ein modernes Konzept einer ökologisch-nachhaltigen Verkehrssteuerung zu entwerfen, sei vertan worden. (tr/et)



