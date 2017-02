Schweinerei

TRIER. Goldig, putzig, niedlich, allerliebst: Im Wildgehege des Weißhauswaldes stehen Kinder vor den Zäunen und freuen sich. Ab und an fliegt ein Apfel oder ein Stück Brot hinüber zu den Schwarzkitteln. Verboten, ja, aber doch getan. Denn die kleinen Frischlinge, die sich an den Bachen, den Muttersäuen, reiben, rühren Kinderherzen. Hier oben sind die Wildschweine im Gehege, gleich neben dem Streichelzoo, wo Ziegen meckern. Ein Idyll, einladend zum Sonntagsspaziergang. Alles andere als idyllisch ist das, was die freilebenden Artgenossen der Weißhaus-Schwarzkittel hingegen im Stadtgebiet anrichten. So berichten Anwohner der Tarforster Höhe von regelrechten Verwüstungen durch die Wildschweine – auch auf Kinderspielplätzen. Winzer wie Alfred Schleimer aus Olewig haben mit Zerstörungen durch das Wild zu kämpfen. Und in Kürenz dringen die Wildschweine sogar bis in die privaten Gärten vor. Der Stadtverwaltung sind die Probleme bekannt. Die Population des Schwarzwildes hat in den vergangenen Jahren extrem zugenommen. Am Mittwoch tagt dazu ein “Runder Tisch” bei der Kreisverwaltung, an dem Landwirte, Jäger und Vertreter von Forstverwaltung und Jagdbehörden das Problem erörtern. Einig sind sich alle in einem: Ohne höhere Abschussquoten ist die wachsende Population nicht in den Griff zu bekommen. Das Mainzer Forstministerium hatte bereits im Oktober 2015 höhere Abschussquoten gefordert.

Der Wolfsberg zwischen Heiligkreuz und Mariahof, Biewer, der Markusberg, die Tarforster Höhe – das gesamte Trierer Stadtgebiet ist ein Paradies für Wildschweine. Doch die Schäden, die das Schwarzwild verursacht, gehen in die Hundertausende Euro. Betroffen sind Winzer, Landwirte, aber auch die Stadt selbst, denn sie muss die umgepflügten Wiesen in Wohngebieten nach den Verwüstungen frisch herrichten.

Bereits 2014 hat die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz in einem Gutachten vier Hauptgründe für die extreme Zunahme der Schwarzwild-Population ausgemacht:

♦ Die günstigeren Lebensbedingungen durch mildere Winter und verbesserte Fraßverfügbarkeit führen zu einer drastischen Steigerung der Wildpopulation, insbesondere beim Schwarzwild. Die Fortpflanzungsstrategie des Schwarzwildes führt zu einer Intensivierung dieser Problematik. Derzeit geht man von einer bis zu siebenfachen jährlichen Reproduktionsrate aus.

♦ Die Jagden wurden in der Vergangenheit zunehmend an Nicht-Ortsansässige verpachtet, so dass – schon allein aus Zeitgründen – in manchen Revieren nicht genug gejagt wird. Auch die fehlende persönliche Verbindung zur Gemeinde, in der die Jagd ausgeübt wird, mindert das Verständnis für die Betroffenen und die Bereitschaft, mehr als das Unumgängliche zur Einschränkung des Wildschadens zu tun.

♦ Die Intensivierung der Milchviehwirtschaft einerseits und die Fortschritte in der Pflanzenzüchtung andererseits sowie die Entstehung von Biogasanlagen haben den Anbau von Silomais in immer größeren Schlägen zunehmen lassen. Silomais übt offensichtlich eine gewisse Anziehungskraft auf das Wild aus – zumindest findet es darin eine optimale Deckung, so dass die Bejagung erschwert wird.

♦ Waldreiche Regionen auch in Kommunen werden in den letzten Jahren immer stärker als Erholungsgebiete in Anspruch genommen. Der damit zunehmende Kraftfahrzeugverkehr sowie Spaziergänger auf den Straßen und Wegen in diesen Gebieten drängt das Wild auf weniger belebten Äsungsflächen zusammen, was eine entsprechende Konzentration der Wildschäden zur Folge hat. Dies gilt auch für die merkliche Zunahme von Wildschäden an forstlichen Kulturen.

Im Oktober 2015 gab das Mainzer-Forstministerium seine Empfehlungen zur Reduzierung des “überhöhten Schwarzwildbestandes” heraus. Darin heißt es unter anderem, “dass Frischlinge umfassend (…) gejagt” werden sollen. Auch der Abschuss der weiblichen Schweine sei deutlich zu steigern. Ferner regt das Ministerium großräumige und revierübergreifende Treibjagden an. Dabei sollen auch revierlose Jäger und Jägerinnen beteiligt werden.

Dennoch stieg die Population in den vergangenen Jahren – auch im Stadtgebiet – deutlich an. Das hiesige Problem: Die Zuständigkeiten sind unterschiedlich geregelt. Der Mattheiser Wald etwa ist ein Bundesforst. Das Trierer Forstamt hingegen ist nur für einen Teilbereich des Waldgebietes in der Stadt zuständig. Viele freie Flächen sind im Privatbesitz, Reviere zudem verpachtet. In den sogenannten “befriedeten Flächen” (Spielplätze und Grünflächen) innerhalb der Wohnbebauung gilt nach dem Landesrecht ferner ein eingeschränktes Jagdrecht.

“Hier kommen die Wildschweine bis ans Haus heran”, sagt Alfred Schleimer vom gleichnamigen Weingut zwischen Olewig und Irsch. Im Frühjahr wühlen sie die Weinberge um, im Herbst fressen sie die Trauben von den Reben. Auf dem Trimmelter Hof tummeln die Schwarzkittel sich munter auf den Grünflächen der Spielplätze, pflügen auch dort die Erde um. Einzelne Abschüsse können die Population kaum verringern.

Ruhe im Sommer

Dem Trierer Forstdirektor Gundolf Bartmann ist das anhaltende Problem seit Jahren bekannt. Er weiß, dass die Schwarzkittel ihre alten Wechsel, die zum Teil weit in das Stadtgebiet führen, immer noch nutzen. Die Stadt sei wegen der waldnahen Bebauung auf den Höhenstadtteilen und der zahlreichen Taleinschnitte ein Eldorado für Schwarzwild. “Und das Wild fühlt sich dort mangels Verfolgung durch die Jäger zunehmend sicher und wohl”, so Bartmann.

Treibjagden in den stadtnahen Gebieten scheiden wegen der notwendigen Straßensperrungen oft aus. Die Abschüsse vom Ansitz aus aber wird den Jägern in den Abend- und Nachtstunden auch dadurch erschwert, dass Freizeitsportler und Erholungssuchende die waldnahen Randgebiete immer stärker nutzen. Ohnehin setzten Treibjagden “ein hohes Maß an Verständnis bei den Bürgern und der Politik für die Jagd voraus”, betont der Trierer Forstdirektor.

Bartmann sieht deswegen auch die Politik gefordert. Sie müsse darauf hinwirken, dass Brachflächen, Schwarzdornhecken und Brombeerstreifen eingemulcht werden, um dem Schwarzwild die Räume zu verschließen. Aktuell sind die Verwüstungen durch die Schwarzkittel auch deshalb so immens, weil die Tiere laut Bartmann im beginnenden Frühjahr auf der Suche nach eiweißreicher Nahrung sind, da die Muttersäue Milch produzieren. Die Nahrung wie Würmer, Insekten und deren Larven sowie Aas und Kleinsäuger finden sie beim auftauenden Boden auch im Kleingetier, das dann für die Wildschweine erreichbar ist.

Einzelne Maßnahmen wie Zäune, hier vor allem Elektrozäune, können private Grundstücke zwar schützen. Um das gesamtstädtische Problem in den Griff zu bekommen, führt nach Einschätzung des Forstdirektors aber kein Weg an vermehrten Treibjagden vorbei. Die könnten mit Sondergenehmigungen auch in den befriedeten Flächen abgehalten werden. So ließe sich auch nachts in nicht genutzten Arealen jagen. In der Schweiz etwa ist die Jagd in der Nacht auch mit Schalldämpfern und Nachtsichtgeräten erlaubt. In Deutschland hingegen noch nicht.

“Eine Gefahr für Leib und Leben geht vom Schwarzwild nicht aus”, sagt Bartmann. “Die Tiere sind nur selten aggressiv.” Dafür sind die angerichteten Schäden enorm. Im Frühjahr wird die Verwaltung die auf den städtischen Flächen entstandenen Verwüstungen beseitigen – dies mit einem hohen Kosten- und Personalaufwand. In den Sommermonaten kehrt dann Ruhe um die Schwarzkittel ein, bevor sie im Herbst wieder vermehrt im Stadtgebiet auftauchen. (et)



Drucken