Schwere Unfälle in Trier

TRIER. Am frühen Morgen haben sich nach Polizei-Angaben in der Trierer Innenstadt zwischen sieben und acht Uhr gleich mehrere schwere Verkehrsunfälle ereignet. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Fünf Menschen wurden dabei zum Teil erheblich verletzt.

In der Hornstraße in Trier-West kam es gegen sieben Uhr zu einem Unfall zwischen einem Rollerfahrer und einem Auto. Die 58-jährige Autofahrerin wollte über die Gegenfahrspur auf einen Parkplatz abbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden 25-jährigen Rollerfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Er wurde nach einer ersten Versorgung an der Unfallstelle ins Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro.

Kurze Zeit später, gegen 7.30 Uhr kam es in der Metternichstraße in Trier-Nord an der Einmündung zur Dasbachstraße zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem Fahrzeug von der Dasbachstraße auf die Metternichstraße in Richtung Ruwer abbiegen. Hierbei übersah sie den aus Richtung Innenstadt kommenden 31-jährigen Autofahrer. Diesen traf sie am Heck des Autos, woraufhin dieser in das Auto eines entgegenkommenden 21-Jährigen mit dessen 19-jähriger Begleiterin geschleudert wurde. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. Bei dem anschließenden Frontalzusammenstoß wurden alle drei Insassen schwer verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Gesamtschaden an allen drei PKW wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Gegen acht Uhr ereignet sich der nächste Verkehrsunfall in der Kölner Straße (Trier-West/Pallien). Ein 50-jähriger Autofahrer wollte aus der Augusterstraße auf die Kölner Straße auffahren und übersah hierbei die in Richtung Innenstadt fahrende 22-jährige Pkw-Fahrerin. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 €. Die beteiligte Fahrerin klagte ebenfalls über Verletzungen und begab sich selbstständig in ein Krankenhaus.

Durch die Unfälle kam es im Berufsverkehr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, da die Strecken teilweise voll- oder teilgesperrt werden mussten. (tr)